Биляна Иванова към МОСВ: Институциите реагират бързо и навременно

На 8 септември в русенските медии излезе информация за изтичане на бели води в р. Дунав, в района на един от колекторите на Дунавска индустриална зона „Тегра“.

Какво е предприело МОСВ и в частност РИОСВ – Русе за справяне с разлива на тези води? Установено ли е кое предприятие е причинило разлива? Какви мерки са предприети, за да не се допускат повече подобни ситуации?“. Този въпрос зададе народният представител от ПГ на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Биляна Иванова към министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Министър Генов съобщи, че РИОСВ – Русе е извършило незабавно след постъпване на сигнала проверки, издало е предписания и са взети необходимите мерки. По думите му са направени и проверки на водата в р. Дунав на два пункта и е установено минимално замърсяване, за което е издаден акт за административно нарушение на дружеството, отговорно за разлива.

Народният представител, избран от 19 – МИР Русе подчерта, институциите са реагирали бързо и навременно за справяне с проблема и то не за първи път. „Това е изключително важно за сигурността и спокойствието на гражданите , не само в Русе, но и в цялата страна“, категорична бе Иванова.

