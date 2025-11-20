Биляна Иванова: България може да бъде по-справедлива и с този бюджет правим първите крачки към това

През 2026 г. повече грижа от държавата ще получат хората с увреждания, социално слабите, пенсионерите и младите семейства -каза народният представител от БСП-ОЛ

„За 2026 г. виждаме това, което обещахме на избирателите си – повече грижа за уязвимите групи, повече средства за хората с увреждания, за социално слабите, за пенсионерите, за младите семейства.“ Това заяви за бюджета на Държавното обществено осигуряване народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Биляна Иванова от трибуната на Народното събрание.

Тя подчерта, че бюджетът се формира от това, което всички ние влагаме в него. „Да не забравяме, че то се връща обратно при нас. Говоря за минималната работна заплата, за осигуровките и за максималния осигурителен доход. Всички тези плащания ни дават права. Колкото повече един човек допринася, толкова повече той ще получи, когато има нужда системата да му помогне“, обясни Иванова.

По думите ѝ увеличаването на минималната работна заплата помага на най-ниско квалифицираните работници и служители да получат както по-достоен доход, така и по-високи обезщетения и социални плащания. Според нея трябва да отпадне максималният осигурителен доход и всички да се осигуряват не реалните си възнаграждения, тъй като така би било е справедливо.

„Обещахме на нашите избирателите да се грижим за тях и днес в резултат на съвместните усилия на управляващото мнозинство вървим все по-уверено в тази посока. Може би не с темповете, с които хората очакват, но с темповете, с които е възможно. Затова днес виждаме в бюджета прилагане на швейцарското правило, което само преди няколко месеца беше застрашено за тази година. С 40% се увеличават средствата за хората с увреждания. Повишава се и линията на бедност, което автоматично вдига редица социални плащания“, подчерта народният представител от левицата.

Биляна Иванова наблегна, че се увеличава както плащането през втората година на майчинството, така и размерът на обезщетението, което майката ще получи, ако се върне на работа – от 50% на 75%. „Средствата през втората година бяха унизително малко, непроменяни с години. Това беше ужасен сигнал към младите семейства. Днес ние променяме това и показваме, че държавата не е мащеха, а майка, която се грижи за своите деца“, посочи тя.

„За зрелостта на обществото съдим по това как всички ние се отнасяме с онези, които имат нужда от помощ. България може да бъде по-справедлива и солидарна. Първите крачки вече ги правим“, завърши Иванова.

