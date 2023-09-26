Беновска/Любен Дилов: Хекимян с колко ще бие Терзиев? Дилов: С много!

Любен Дилов, ГЕРБ – Илиана Беновска „Беновска пита – Радио К2“, 26.09.2023 г.

Илиана Беновска: Здравейте, може ли въпрос? Беновска, добър ден! Бихте ли казали Антон Хекимян с колко ще бие Васил Терзиев в София?

Любен Дилов: С много! Няма общо с темата, но с много ще бие! Благодаря!

Илиана Беновска: Хайде, отговори ми! Не се страхувай! Моля те! Не се страхувай!

Любен Дилов: Не се страхувам, казахме с много!

Илиана Беновска: Добре!

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