Беновска/Любен Дилов: Хекимян с колко ще бие Терзиев? Дилов: С много!
Любен Дилов, ГЕРБ – Илиана Беновска „Беновска пита – Радио К2“, 26.09.2023 г.
Илиана Беновска: Здравейте, може ли въпрос? Беновска, добър ден! Бихте ли казали Антон Хекимян с колко ще бие Васил Терзиев в София?
Любен Дилов: С много! Няма общо с темата, но с много ще бие! Благодаря!
Илиана Беновска: Хайде, отговори ми! Не се страхувай! Моля те! Не се страхувай!
Любен Дилов: Не се страхувам, казахме с много!
Илиана Беновска: Добре!