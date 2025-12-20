Беновска: Ивелин, Бойко, Делян, Радев! Кой и Накъде ще води България? ЕС и НАТО?! Евро? Хората искат ли ги?!

Възможна ли е промяна в България? И България да е Наша родина? А не свърталище на крадците на парите ни? От пътища – влачат чувалите с пари по жълтите плочки! За лекарства – делкат си парите, а хората мрат? За образование и морал – а не децата да шмъркат, пушат, бият се, лутат се в ТИК-ТОК?

Ивелин Михайлов за прав път е на консултации припрезидента Радев. След 9 месеца в 51 НС.

Румен Радев: Уважаеми представители на „Величие“, вие сте последни на тези консултации, като най-малобройна парламентарно представена политическа сила. Но гласът на всяка партия, на всеки народен представител има значение! Вие седите най-отзад и най-отгоре в пленарна зала и имате панорамен поглед върху работата в зала, която понякога се превръща и в гладиаторска арена. Така че важно е какво виждате с този панорамен поглед. Има ли още парламентарен живот в това НС? Вие бихте ли се ангажирали с работа за установяване на нова управленска конфигурация в този парламент? Вие положихте и значими усилия за разкриване на манипулациите на последните избори, които не ви допуснаха до полагащото ви се място в 51 НС! Така че, базирайки се на този ваш опит, какво може и трябва да се предприеме, за да се повиши доверието в изборния процес?

Ивелин Михайлов: Уважаеми г-н президент, уважаема г-жо вицепрезидент, уважаеми дами и господа, за нас е чест и удоволствие, че сме тук и имаме възможност да споделим нашия опит, който не е малък. Може да сме най-малка група, може да сме били най-малко в това НС, но затова сме най-дейни. Нали знаете, като изтърсака в семейството, който трябва да даде всичко от себе си, за да бъде забелязан! Всъщност прав сте, че нашата позиция е най-добре, стоим не най-отзад, а най-отгоре и виждаме всичко, което се случва. Освен това гледаме да извършваме действия, за да провокираме и да видим по какъв начин реагира властта. Ние не сме политици, които да са израсли в политическа среда. Ние сме редови граждани, предприемачи, научни работници, финансисти, които в един момент видяхме, че средата не става за живот и решихме да се намесим в една среда, която виждаме, че не работи. Затова казах, че направихме редица опити, за да можем да проучим обстановката и да дадем правилен анализ. Първо, това НС е абсолютно нелегитимно още от неговия старт, от неговото избиране, защото това, което установи КС, той установи, че в 47% от проверените секции има манипулации. И това са вторични манипулации, а първичните, купуване на гласове и всички неща, те не се виждат при тази проверка. Ние направихме проверка на 6 000 секции по видеоматериали и в 50% установихме брутални нарушения. И за да е сигурно населението, че нещо се прави в негова полза, би трябвало това видеонаблюдение после да има значение, когато на някой после се търси отговорност, че е променил вота на избирателите! Защото няма как да видим, че човек е застрелян някъде и да кажем, че видеонаблюдението не е доказателство. Това трябва да се промени, видеонаблюдението трябва да е 100% доказателство, за да може тези хора да знаят, че те си играят със съдбите на един цял народ! Второто нещо, което се случи по време на изборите, ние успяхме да докажем в цели общини тотална подмяна на вота, но никой не го интересуваше. Оттам ние излязохме извън НС, имаше тотална борба. Искаме да благодарим на всички хора, които помогнаха донякъде справедливостта да се върне и на всички хора във властта, които все още работят! И конституционните съдии, и всички останали, които все още имат чест и достойнство, а не се поддават на манипулации! Но по-лошото нещо е, че след като се влезе в НС има втора цедка на промяна на нагласите на вече влезлите ПГ. Защото, ако една партия влезе в НС с определени обещания към своите избиратели, тя вътре би трябвало да ги защитава. Това, което ние видяхме вътре, е зверски натиск, шантаж, използване на ДАНС, КПК, медии, за да може да се смачкат неудобните и да стигнем до един парламент, в който има фиктивна опозиция, а не реална опозиция, която да защитава интересите на народа! И затова наблюдаваме цялото това беззаконие в страната. Лично мен, бях изнудван, бяха ми предлагани различни стимули и съответно ми бе казано, че мои хора ще бъдат арестувани и аз ще бъда арестуван, ако не сменя моята принадлежност от тази, която имам в момента в полза на народа към тези, които имат управляващите партии, четири засега, едната е скрита, но ние ги знаем кои са. По този начин не само изборите са проблем, но и следизборния процес, защото, ако продължи това беззаконие, ние не можем да кажем на българския народ, че се намираме в демокрация. За съжаление не се намираме и в социализъм, строй, който под някаква форма в основата му беше добруването на човека. А ние се намираме в някаква мафиотска диктатура, която не може да издържи в условията на пазарна икономика. И оттам идват проблеми с бюджета, проблеми с правата на хората. Или изборите и следизборния процес правят така, че в момента това НС не може да изпълни управленски функции, които минимално да подобрят живота на хората!

Румен Радев: Благодаря на медиите за отразяването на консултациите! Искам да използвам вашето присъствие и да се обърна към гражданите. Приключиха консултациите с парламентарно представените политически сили. Всеобщо е мнението, че доверието в 51 НС е изчерпано, диалогът е разрушен, а предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта. Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес, който беше тежко компрометиран и заради манипулациите цяла една партия, като „Величие“, не бе допусната до полагащото ѝ се място в НС. Очаквам партиите да спазят ангажимента, който поеха по време на консултациите и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективния фактор при гласуване и отчитане на гласовете. А това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките. Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал с повишаването на цените и дълговата спирала, за гарантиране стабилност на бизнеса и социална защита на хората в прехода към еврозоната! Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората от протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти! Българите помнят срещу кого и срещу какво масово протестираха! Те помнят и няма да забравят какво и как ги докара до това положение! Властта, която налагаше насила своите интереси и решения без да се съобразява с българските граждани, следва да носи своята политическа отговорност докрай, до встъпването на следващото служебно правителство без да абдикира от своите конституционни задължения! Предстои ни Рождество Христово и политическото ожесточение трябва да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците! Ще връча първия мандат след нова година! На всички пожелавам светли коледни и новогодишни празници! Приятен ден на медиите!

Величие имате ли мисия за България: България ще върнете ли на Народа!

Решени ли сте? С достойнство? Борбени ли сте? С градивна енергия ли сте! Но.

За това трябва да обедините всички патриоти.

Радев, патриот ли е?

Милее ли от сърце за Родината ни? Ще го покаже ли с личен пример? Без облаги, без облажили се от народа, без блажни от преяждане ръце, протегнати да грабят народните пари!

Втората Световна война и американския президент Франк Делано Рузвелт. Който /след японското нападение над Пърл Харбър/, преодолявайки недъга си, дава пример, че няма невъзможни неща. Просто трябва Воля.

Рузвелт: Някой вярва ли, че победата е възможна без да има опасности? Във война сме, разбира се, че има риск!

Военен: Преценете риска, г-н президент! Ако японците ни нападнат сега, ще стигнат до Чикаго. Не можем да ги спрем!

Рузвелт: Господа, вие не ме познавахте, когато още използвах краката си. Бях силен, горделив, арогантен. Всеки Божи ден се питам защо Господ ме наказа в тази количка! Но когато видя пораженческия поглед на сънародниците си, вашия поглед в този момент, си мисля, че ме е наказал заради такива моменти, в които някой трябва да ни напомни кои сме! Ние няма да се откажем, няма да се предадем!

Военен: С цялото ми уважение, сър, това, което искате, е невъзможно!

Рузвелт: Не ми казвайте, че е невъзможно.

И няма да спра да повтарям. Че. По върховете е Царството на крадците и палачите на Народ и Родина!

Хора! Българи!

Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната“? Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думите, преживейте тази музиката и разсъждавайте сами – не за пари или дребни облаги – какво и защо го правите!

Майкъл Корлеоне, Godfather – Кръстникът: Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно. Но! Колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтеността и незаконността растат.

КОЙ и на КАКВО основание Иска, но Може ли да управлява България?

Питаме и НиКой от тези, На Върха, не смее да ни отговори! А ние ги избираме. И им поверяваме да ръководят живота ни.

Но! Дано, този път народът да е узрял! И да е осъзнал, че Правата не се дават, а се взимат…

Появиха се и нашите деца на протестите. Но! Знаят ли точно какво искат? И на къде да вървят!

За съжаление, чичо Джордж Сорос пак мишкува наоколо – трудно е да се примири, че грабителите ще бъдат изгонени!

А светът се променя. Май? Или се прави? За да ни заблуди за пореден път?!

10-ти декември 25-та

Европейското издание Politico публикува годишния си списък с 28-те най-влиятелни лидери в Европа, като на всеки от тях даде собствено прозвище. Наречефренският президент Еманюел Макрон „Раненият петел“! Президента на САЩ Доналд Тръмп е „Трансатлантическа взривна вълна“, класиран на първо място – като най-влиятелната личност в Европа. Премиерът на Унгария Виктор Орбан е сравнен „главоболие“, предвид неприятностите, които създава на лидерите на ЕС.В петорката на най-влиятелните хора в Европа влиза и президентът на Русия Владимир Путин. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте получи прякора „Сладкоречивият”, а британският премиер Киър Стармър – „Сивият човек”.

„Политико“ пропусна да включи и прякорите, коитоИвелин Михайлов, „Величие“ даде на българските управници Бойко Борисов и Делян Пеевски – прасета! А на политиците в 51 НС кръсти Партия Мафия.

Ивелин Михайлов, явно, трябва да разговаря с Руския президент Владимир Путин. Той нарече европейските лидери, „малки прасета“, които се опитват да се възползват от евентуален срив на Русия, съобщават „Политико“ и „Гардиън“.

Дали ще успеем да променим 7 закон от „Фермата на животните“ на Джордж Оруел? Който гласи: Всички животни са равни! Но някои са по-равни от другите!

17-ти декември 25-та

Май, май, може и да стане. Пеевски се отказва от салтанатите си в НС. Зарязва скъпите автомобили и охрана. Дали не е просто да ни приспи преди изборите?

Делян Пеевски: Колеги, заповядайте! Добър ден, колеги в музея на сглобката! Това е музея на сглобката. Заповядайте да видите много неща, които знаете! Господина го познавате, предполагам, Кирил Петков. Двамата с него в сглобката, която не е съществувала, според тях. Да продължим, всичките законопроекти, които свършихме за България. Ние не се отричаме от тях, а се гордеем с тях! Конституцията, която заедно приехме. Може би от нея се отричат. Тук отново бяхме заедно и защитавахме Украйна. И от това сигурно се отричат. Да продължим, предполагам, че ги познавате, любителите на турско кафе. Виждате ги. Тук разговаряме с украинския президент заедно. Може би и от това се отричат. Тук преговаряме заедно и говорим за конституционната реформа. Тук са множество есемеси, които имаме помежду си. Националния съвет на ПП-ДБ, който беше изнесен от техния народен представител с цялата истина. Предполагам, че Росенец го познавате, да го видите хубаво!

Колеги, ДПС направи сглобката, много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите! И управлявахме заедно с тях, с ГЕРБ и с ПП. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на г-н Борисов. А истината е, че забравиха всичко. Видяхме ги на площадите как пускат клипове, как се отричат. Ние сме най-лошите!

Едно искам да кажа, аз признавам, че може би и ние сме проявили агресия, на база на тяхната агресия. Нашите депутати бяха нападнати. За което се извинявам на нашите избиратели, което може да не се е харесало! Аз, като лидер, поемат тази отговорност! Но те се държаха чудовищно с моите депутати! Съжалявам за което! Но това, което се случва, минава всякакви граници! Да подменяме историята, че сме нямали общо, че сме управлявали заедно! И то защо? Защото не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят, тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС! Не трябва да ги излъжат. Нека хората да избират и нови лица, да избират който решат. Да решаваме нещата в политическия терен, не в терена на агресията, битките, шамарите, юмруците! Това няма да донесе нищо на България. Ние няма да бъдем в този стил! Изборите идват, нека да видим какво доверие ще получат партиите. На Сорос агенциите им казвам едно. Да правят каквито искат изследвания, вотът ще се види в изборния ден, когато изборният ден приключи! Призовавам този тон да приключи! Ако те не го приключат, със сигурност ще бъдат наказани от техните избиратели. Ние няма да бъдем с този тон, ще бъдем позитивни в името на България! Има много теми, цените на стоките, цените на услугите, проблемите със заплатите на всички, бюджета. Ние ще бъдем на високата на ДПС, на отговорната партия, която мисли за България! Благодаря ви колеги, може да се запознаете с всичко, да заснемете мистичния, фамозен кабинет, който го фалшифицираха с хиляди снимки! В който са били стотици пъти. Може да разгледате навсякъде. Ходете разгледайте бидетата, тоалетните, гардеробите, всичко, което се пусна! Омерзен съм от всичко, което стана! Ето го мистичния кабинет на Делян Пеевски! Нека да го види цяла България!

Разни „герои“ хрантутим в 51 НС. От години искаметестове за народните представители, министри и прочее. Смъркат ли? Пият ли? Психологически наред ли са?! Руди Гела рита, шамари…

Иначе, Президентът Румен Радев философства с така наречените политици. Бойко Борисов пренебрежително не отиде при Радев.

15-ти декември 25-та

Деница Сачева, ГЕРБ му разказа играта на президента Радев..

Румен Радев: Г-жо Сачева, добре дошла в президентската институция! Благодаря Ви, все пак, че дойдохте, да отсрамите и мъжете във вашата партия! А и нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени! Така че Ви прави чест! Водената от вас коалиция, трябва да признаем, прояви мъдрост и подаде оставка вследствие на мащабните протести, обхванали цялата страна. От вас обаче се очаква да проявите и отговорност воденото от вашата партия правителство да продължи да изпълнява в пълен обем своите задължения по конституция! Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо какво е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната ни. Вие вече чувате отвсякъде и гласове с надеждата да се променят условията за честни и прозрачни избори. В тази връзка искаме да чуем и вашето отношение по въпроси, касаещи възможността за нова управленска конфигурация в рамките на 51 НС! Или всъщност вие вече сте взели устойчив курс към предсрочни избори? Дали смятате да инициирате и подкрепите промени в изборния кодекс, които да гарантират по-голяма прозрачност и честност в изборите в светлината и на констатираното от КС, а именно редица организационни и процедурни проблеми, проявени в последните парламентарни избори? И окончателно ли се отказахте да придвижите и внесения от вас коригиран бюджет, или отиваме към удължителен закон за 2026 г.?

Деница Сачева: Благодаря Ви, г-н президент! Нека първо да отговоря на Вашето предизвикателство. Единствения генерал в политиката, за когото аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени! И досега решенията му са показали, че мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила! С това встъпление първо Ви благодаря, че ни поканихте! Аз изпълнявам конституционните ни задължения и с уважение към институцията дойдох днес, за да представя позицията на ГЕРБ-СДС! Макар че трябва да призная, че за нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа в страната! Не знам дали сте правили проучване, но 11 са служебните правителства по време на прехода, 7 от които са ваши. И това за последните 9 години. Това трудно би могло да бъде символ на единство за нацията. По-скоро говори в посока на работа за тежко разделение. Което виждаме, че убива доверието в обществото и води до това хората да са разочаровани от институциите изобщо, а не от едно или друго правителство! Ние бяхме водени точно от това наше разбиране, че тази серия от избори, тази политическа криза трябва да спре. Затова седнахме на масата с традиционни наши опоненти, като БСП, с които никога не сме крили, че имаме различия. Седнахме и с ИТН, с които също имаме различия по редица въпроси. Но нашето решение беше да спрем тази спирала от избори и да дадем глътка стабилност както на държавата, така и на институциите и администрацията в нея. Затова ще ми позволите съвсем накратко да кажа, че смисълът на това правителство е, че България е член на Шенген, на еврозоната, че събрахме над 8 милиарда допълнителни приходи! Което не може да бъде отречено, че е резултат от борбата с контрабандата и измамите в митниците и ДДС. Благодарение на усилията на това правителство падна мониторинговия механизъм на ПАСЕ, а в държавата влязоха 4 милиарда по ПВУ! И това са политически резултати, които трябва да бъдат отчитани. Защото в политиката очевидно шоуто и маркетинга са на сериозна почит в последните години, но в крайна сметката политиката е заради тези конкретни резултати. Ние помолихме за отсрочка от 20 дни, за да приемем бюджета, който беше съгласуван и с работодатели, и със синдикати. И помолихме да имаме този прозорец от време, в който да преведем страната през изпитанията, които ни предстоят! За съжаление обаче политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, които го превърнаха в концерт, а за съжаление и самият Вие призовахте по-скоро за оставка и за избори, отколкото да получим този прозорец и да изпълним нашия политически ангажимент. И ние се вслушахме в тези гласове. Така че нашето поведение беше ясно, ние отчитаме нашите грешки, особено по отношение на първоначалния вариант на бюджета, който наистина страдаше от тези комуникационни дефицити със синдикати и работодатели. Но останахме с впечатление, че и Вие самият призовахте по-скоро да има оставка, отколкото правителството да продължи, макар и с известен коректив. Така че отговорът на въпросите, които Вие поставяте, е следният. Ние днес още, сега, докато сме с Вас, МС разглежда удължителен бюджет, така че вероятно в следващите часове удължителен бюджет ще бъде внесен и ние ще направим всичко възможно да бъде разглеждан в комисии и в пленарна зала. За съжаление обаче тук вече отговорът на въпроса на синдикати и работодатели трябва да остане в опозицията и тук в президентството защо не се приема бюджета, а трябва да има удължителен бюджет! Защото всички ни призовавате за удължителен бюджет. Ние няма да участваме в създаването на друг кабинет в 51 НС. Нашето становище е, че очевидно е необходим рестарт на публичното доверие. Държа да кажа, че ние сме тези, които подадоха оставка. А в пленарна зала опозицията в лицето на ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ и АПС не успяха да съберат 5 политически партии в парламента, не успяха да съберат 121 гласа, за да свалят това правителство! Това правителство само подаде оставка. Носеше с чест отговорността дотук. Ясно е, че за да постигнем тези резултати, сме допуснали компромиси. Но смятаме, че оттук нататък на други е отговорността за бъдещето на България. Призоваваме да определите дата за избори! И предвид това, че Вие създавате често политическо проекти, призоваваме Ви и Вие да участвате на предстоящите избори!

Румен Радев: Благодаря Ви за поканата! Първо, фактът, че имам много служебни правителства в моя мандат не се дължи на президентската институция, а на неспособността на политическите партии, явили се на избори, да съставят правителство или да задържат властта. Така че аз не съм изгарял от желание да формирам служебни правителства. Знаете колко тежка е тази задача. По отношение на Шенген и еврозоната, да, но знаете, че успехът винаги има много бащи. Това са достижения не на едно правителство и вие много добре го съзнавате, това са достижения, постигнати с лишения от българите за много, много години и за тях са работили много правителства. За бюджета, аз никога не съм казвал, че трябва да има удължен бюджет с удължителен закон. Но искам да напомня, че съгласно конституцията сегашното правителство е длъжно да изпълнява всичките си задължения в пълен обем, докато не се смени от служебно правителство. Що се отнася до мой политически проект, както виждате аз не говоря за такъв, но от години непрекъснато се говори и ми се внушава. И да се върна малко назад, аз мисля, че наред с успехите вие сте си извадили и поуки и най-вече да търсите отговор защо падна правителството. А това е един закономерен финал на един управленски модел. Не искам да казвам какви са му слабостите, те бяха комуникирани и на самия протест. И то масово и не само в София. Отказът също да се чуе гласа на хората, бързите действия за влизане в еврозоната без мерки за овладяване на цените. Видяхме, че има такъв ръст. Всичко това закономерно доведе до абдикацията на правителството. Аз искам да благодаря на достойните хора в администрацията, които ще трябва да довършат този процес след абдикацията на това управление в лицето на правителството! Но по отношение на мой политически проект, аз мисля, че не е тук мястото да обсъждаме дали го има или няма или дали котката е жива или мъртва. Говоря за котката на Шрьодингер, а вашият колега Томислав Дончев е експерт точно в тази област. Но предлагам ви наистина тези консултации по конституционната процедура да се превръщат в политическа кампания!

Деница Сачева: Съгласна съм с Вас, г-н президент, че да търсиш черна котка в тъмна стая, особено когато в стаята няма котка, е трудна задача! Но не съм аз тази, нито ПП ГЕРБ, които поставят непрекъснато под съмнение парламентарната демокрация! Аз искам да Ви припомня, че когато встъпихте за първи път в длъжност в 44 НС, аз бях там в залата, когато излязохте и направихте вашата реч, погледнахте ни и казахте – „Имате още само една седмица“! И оттогава предизвикателствата между президента и парламента не спират. И може би е време да обърнем внимание на това, защото непрекъснато се спекулира с това какво казват хората, но аз не мисля, че хората казват, че трябват още юмруци, още шамари и още разделение! А мисля, че казват, че ние трябва да работим заедно и именно факта, че през последните години хората не дават на нито една партия мнозинство означава, че ние трябва да се научим да работим в сътрудничество. Ние разбира се ще изпълняваме нашите задължения, такива, каквито ги е определила конституцията и закона. Ще внесем удължителен бюджет, ще направим всичко възможно за плавен преход към еврозоната и ще изпълняваме нашите ангажименти. По отношение на цените позволете ми да Ви кажа, че всичко, което трябва да бъде направено от правителството и институциите, е направено и вървят. Като по отношение на ангажиментите, поети от министър-председателя с приета вече оставка Росен Желязков, така и по отношение на КЗК, КПК. Разбира се има и пазарни механизми, върху които държавата няма възможност да има такъв тип въздействие, който може би една авторитарна държава би си представяла. Не на последно място, един основен фактор за цените е политическия хаос и политическата криза. И ако някой е целял да има такава политическа криза или хаос, които да определят цените в една или друга посока, то със сигурност не е била ПГ на ГЕРБ-СДС. Ние се отнасяме изключително отговорно към нашите ангажименти, свързани с еврозоната и пълната европейска интеграция. Най-малкото защото на почти всички народни представители в нашата ПГ биографията ми десетилетия наред вече е свързана с европейската интеграция. В този смисъл ние не си присвояваме някакви успехи, а съзнателно и съвестно десетилетия наред сме работили за тях!

Румен Радев: Това внушение, което направихте, че аз някак си стоя срещу парламентаризма, не е вярно! Радвам се, че сте била в залата по време на моята клетва по време на първия ми мандат и сте чули по време на моята реч подмятанията, виканията, тропанията, няма да казвам с какви думи, когато президентът за първи път встъпва в длъжност и произнася своята реч. Така че моята реакция е била напълно на място. Защото не виждах срещу себе си един цивилизован, европейски парламент, а няма да давам епитети какво виждах срещу себе си и реакцията на хората в залата. Така че напълно закономерна беше моята реакция. И това беше истина, парламентът щеше да бъде разпуснат след седмица. Що се отнася до другите Ви хипотези за разделението, то разделението не идва от тази сграда. Разделението идва от партиите, от модела на управление, който, сега ще кажа едно клише, на практика не работи за хората! Работи, и това през годините се видя, за тяснопартийни интереси! Работи за определен брой личности, които всеки ден декламират, че работят за хората, но всъщност управлението работи за тях. И тук именно катастрофира това управление, защото то показа, че има един нерегламентиран контрол върху институциите, който няма нищо общо с йерархията на едно демократично европейско управление! Управление, когато абдикира от европейските ценности, от принципите на доброто управление, нормално е да се случи това, което стана, а именно катастрофална загуба на доверие и изчерпан морален кредит от обществото. Но аз не искам тези консултации да ги превръщам в предизборна кампания, която виждам вече започна! Но наистина ще се радвам, а и то е необходимо, това управление да изпълнява в пълен обем своите функции до смяната със служебно правителство. Защото вие имахте амбиция да управлявате, с тази амбиция съставихте този кабинет и той трябва да работи докрай. Що се отнася до цените, това е дълга тема, но когато помним много ясно, през май предложих този референдум за готовността, не срещу еврото, както се тълкува непрекъснато, а за готовността да влезем в еврозоната през 2026 г., аз казах, че са необходими спешни мерки, за да не растат цените, защото имаме модела на Хърватия! Цените растат моментално, още преди излизането на конвергентния доклад дори, в националната валута. Така че, когато достигне момента по нова година да се влиза в еврото, да няма срамни ситуации как изведнъж по две се умножава всичко или по 2,5! Тогава отговорът към мен от страна на правителството беше – „Ние няма да допуснем да се увеличат цените след влизането в еврозоната“! И аз се връщах и казвах – „Не, трябва да има политика за овладяване на цените преди въвеждането на еврото“! И пак получих отговор, институционален, „Ние ще направим всичко възможно, няма да допуснем да се увеличат цените след въвеждането на еврото“! Едва след време започна да се говори, че все пак трябва да има политика, която да обуздава необуздания растеж на цените и особено на услугите, не само на стоките. И чак на 8 октомври мисля се прие такъв закон. Но нещата вече бяха стигнали своя нормален ход, както стана и в други държави. Така че тук има много да говорим по тази тема, не е предмет на тези консултации, още веднъж да кажа! Благодаря за това, което казахте, че ще направите това, което сте заявили за бюджета и че вашата цел е предсрочни парламентарни избори. Само не чух, ако имате някакви виждания за промени в изборния кодекс, налагат ли се такива според Вас, за да има по-голямо доверие в изборите?

Деница Сачева: Искам само да Ви коригирам, ние нямаме за цел предсрочни избори! Тази цел беше друга цел, на други квазиполитически субекти, а и политически субекти. В това число беше и Ваш призив. Но ние ще носим нашата отговорност и наистина ще оставим предизборните дебати за предизборната кампания. Що се отнася до изборния кодекс, има много идеи на различни политически партии. Трудно би могъл да се намери консенсус по отношение на изборния кодекс. Това не означава, че тези теми няма да бъдат обсъждани в НС. И НС ще реши, ако се събере необходимото мнозинство по тези въпроси, промени в изборния кодекс винаги са на масата. Друг е въпросът колко е удачно промените в изборния кодекс да бъдат непосредствено преди изборите и доколко е възможно някои от добрите идеи, сложени на масата, да бъдат реализирани в предстоящата предизборна кампания толкова бързо. Всичко зависи и от Вашето решение кога ще насрочите тези избори!

Делян Пеевски изкопира Борисов. И също не отиде при президента Радев. Високомерие? Или страх?Богословът Йордан Цонев – политически номад, известен и под други прозвища – се напъна.

16-ти декември 25-та

Румен Радев: Уважаеми представители на ДПС Ново начало, добре дошли в президентската институция за началото на консултациите след падането на правителството! Държа да уточня, че вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепели това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България да трябва да има дългосрочно, стабилно управление с цял мандат, за да реализира важни за страната политики! Така че вие сте в дълбочината на тези процеси, които текат и в българския парламент, и в нашето общество и в тази връзка смятате ли да продължите тази важа теза, да търсите продължаване на живота на 51 НС, макар и в друга конфигурация? Или вече смятате, че трябва да отиваме към предсрочни парламентарни избори? Това е основният въпрос на тези консултации. И от друга страна поставения въпрос за промени в изборния кодекс, така че да има повече доверие сред хората, повече мерки за честност и прозрачност на тези избори? И разбира се въпроса, който вълнува много хора и е обект на досегашните консултации, удължителния закон за бюджета. И Вие, точно като член на бюджетна комисия, как виждате реализацията на този закон в една нова финансова рамка в която влиза страната?

Йордан Цонев: Благодаря Ви, г-н президент, г-жо вицепрезидент! Първо ви благодаря от името на нашата партия за поканата! Също така и за поставените въпроси, това действително са най-важните въпроси, които вълнуват българското общество в момента. Да, прав сте, ние подкрепяхме това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните 4-5 години трябва да намери своето решение, предвид важните събития, които предстояха пред страната. Въвеждането на еврото като единна валута в България, излизането от финансовите дисбаланси, в които се намираше страната, геополитическата обстановка, която с тази война хич не е благоприятна за Европа и за нас особено. Това беше нашето разбиране при подкрепата на този кабинет. И тук държа да отбележа, както и Вие казахте, ние сме го подкрепяли с политики и не сме участвали в управлението с постове. Нито в изпълнителната власт, нито в парламента в нито една комисия ние нямаме представители в ръководството. Това беше наше решение, за да е ясно, че подкрепяме правителството по тези причини, а не по властови. На втория Ви въпрос дали смятаме да продължим тази наша политика в този парламент – не разбира се! Събитията, които се случиха, ясно ни казват, че този парламент е приключил реалния си политически живот! И това, което трябва да свърши, така ще Ви отговоря и на третия въпрос, трябваше да приеме бюджета. Според нас трябваше да има редовен, нормален бюджет. След малко ще Ви обясня защо. А не удължителен! Но при тази ситуация, в която повечето политически сили искат удължителен, а не редовен бюджет, ще подкрепим такъв удължителен. По отношение на това какво трябва да свърши още този парламент, трябва да направи такива промени в изборния кодекс, които да направят процеса още по-прозрачен и още по-сигурен. Нашето мнение, ще чуем всички предложения, вероятно след нова година, когато се отвори кодекса. Вие знаете, че от години ДПС настоява за машинно гласуване. Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са абсолютно компрометирани. Ние от първия ден сме настоявали машините да бъдат преброяващи, сканиращи, за да се избегне най-големия порок на машинното гласуване – СИК-овете и грешките при преброяването. Това е обяснимо, 11 000 СИК с по 5-6 човека, 50 000 – 60 000 обучени човека в България не можем да намерим, никой не може да намери. Но за да се избегне този сериозен дефект на хартиеното гласуване, трябва да се гласува на хартия и да се преброява чрез преброителни машини. Дали ще успеем да го направим за тези избори не зная, но така, както беше подготвен изборния кодекс преди протестите, беше подготвен веднага след тези избори да се доставят такива машини и да се премине поетапно на 50%, а след това на 100%, това беше наше предложение, 100% с такива машини. Така ще вземем активно участие в промените в изборния кодекс. Но както получиха популярно име тези машини „мадуровки“, по името на президента на Венецуела Мадуро, те са компрометирани! В заключение ще кажа само по отношение на тези машини, че Германия отмени машинното гласуване, техния КС, с един аргумент, че машините не дават възможност после процеса да бъде контролиран, да се извършва съдебен контрол. Какъвто сега се направи и една от партиите влезе благодарение на това, че имаше какво да се преброи и беше коригирано. Така че по въпроса за машините това е нашия отговор. Да на машинното гласуване, не с тези компрометирани машини. По въпроса за бюджета. Редовният бюджет имаше за цел да подпомогне хората при въвеждането на еврото. Да подпомогне бизнеса, да подпомогне общините. Нашият анализ след всичко, което се случи, е че не беше добре комуникиран нито със социалните партньори, нито в парламента, нито с обществото. Защото аз казах тогава от името на нашата ПГ от трибуната, че няма добър и лош бюджет. Има бюджет, който се съобразява с условията и с това, което се случва във финансовата и икономическата сфера в страната! И няма единствен бюджет, защото не може да има само един вариант на бюджета. Може да има много варианти. Въпросът е зад какво застава управляващото мнозинство като политики. Твърдя, че първият вариант на бюджета беше по-добър от втория, а вторият по-добър от този, който сега ще прием, удължителния! Защото удължителният не дава възможност да бъдат защитени големи социални групи, не дава възможност да се провеждат никакви политики. Той е просто кризисен бюджет, в който основният постулат е, че се харчи съобразно това, което се събира. И ако се събира по-малко, съответно харчи се пропорционално по-малко. С изключение на социалните разходи, които се плащат в пълен обем, но в размера, който са били в предходната година. В този смисъл е хубаво да си припомним, че януари и февруари са най-слаби от към постъпления на приходи в бюджета и това много ще затрудни процеса. И последно изречение да кажа за бюджета. Нашата ПГ отдаваше изключително значение на мерките, които ще се вземат по отношение на въвеждането на единната европейска валута. Защото винаги сме твърдели, и сега го правя с отговорност и самодоволство пред Вас, основна опасност при въвеждането на еврото е спекулата. Всичко останало е подготовка на институциите. Те са готови. И БНБ е готова, и всички останали са готови. Нашата ПГ проведе много заседания на тема как да се справим със спекулата, как изпълнителната власт да се справи със спекулата. И ще продължим да бъдем активни и по време на служебния кабинет, където силно вярваме, че Вие, имайки отговорността за този кабинет, също ще се включите да помогнем да овладеем спекулата. Защото няма други опасности пред страната при въвеждането на тази валута. Ние сме от 27 години във валутния борд, на практика сме в еврозоната. Защото количествата пари, които излизат на пазара, са в пряка зависимост от резервната валута, от нейния курс, от всичко. И ако трябва да бъдем точни, негативите от въвеждането на чужда валута ги изконсумирахме, когато вързахме лева за еврото, през марката тогава. Оставаме отговорни към този процес. Мога да Ви уверя от името на нашата партия. Имаме много подготвени промени в законодателството, изисквания към изпълнителната власт. И накрая изучихме примера на Гърция, на Хърватия, на Румъния и знаем какво трябва да се направи! Благодаря!

Румен Радев: Благодаря ви. Да разбирам ли, че ако не се приеме в изборния кодекс и няма и физическа възможност за доставка на сканиращи устройства със сканиращи функции, вие няма да одобрите да се правят избори със сегашните машини? Защото аз съм съгласен с този аргумент, който казахте, че последствията могат да се установяват по съдебен път, има ли отклонения. Не мога да кажа в момента как точно стои въпроса със софтуера, дали се пази. Но ние видяхме, че с хартиените бюлетини пак не може да има контрол, защото имаше секции, и то в София, където бюлетините ги нямаше. Все едно някой да изтрие паметта на машините, чувалите бяха празни! И още един въпрос по отношение на спекулата. Да, напълно подкрепям всички мерки, които трябва да се вземат, за да не се повишават цените необосновано, но не смятате ли, че те трябваше да се вземат сега, през настоящата година? Защото хърватския модел, аз често го давам като теза, но аз бях в Хърватия по покана на техния президент, също с премиера Пленкович отдавна сме в комуникация, и с българите там, имаме голяма общност, проблемът там е, че цените започнаха да растат още дори преди обявяването на положителния конвергентен доклад. И те растяха през цялата година, от лятото до нова година в националната, в местната валута. И тогава беше най-големия ръст, защото инфлацията за някои месеци стигна до 10%-12% и оттам скочиха цените, да не говорим за услугите, където стигнаха 40%! А не когато въведем еврото, тогава да се борим със спекула. Даже тогава е по-лесно, гледаш цените дали има механичен скок при преобразуване на валутата. Но този период, който трябваше да започне според мен още от първото полугодие на тази година, не се свърши с поред мен работата, която трябваше да се свърши, така че да няма спекула!

Йордан Цонев: Споделям вашата критика по отношение на мерките, че в някаква степен не бяха достатъчно адекватни и навременни. Макар че, ако не Ви звучи самохвално, опитвахме се през цялото време нашата партия да правим всичко възможно. И изпълнителната власт, тук ще го потвърди, съответно и регулаторите, и опитите в законодателството, трябваше да бъде по-твърда изпълнителната власт. Аз ще Ви спомена само един случай в подкрепа на това, което казвате, защото ние споделяме тази оценка, трябваше да бъдем по-твърди, по-маневрени, по-действени. В Гърция, макар че те не въвеждат еврото, имат същия проблем с цените. Гръцкото правителство е сключило споразумение с веригите за над 1000 стоки, да се следят и да не се покачват нерегламентирано, спекулативно цените. Но направи ми впечатление следното, преди да отидат веригите да сключат това споразумение, регулаторите и правителството е наложило санкции за над 1 милиард евро. И тези санкции са принудили веригите да седнат на масата на преговорите. Така че тук единственото, което можем да кажем, е по-добре късно, отколкото никога. И да продължим да движим с още по-голяма енергия. От наша страна, уверявам Ви, ще има пълна подкрепа за това. Имаме и достатъчно анализи и информация. Ние сме провели над 10 заседания на нашата ПГ само по този въпрос. Както и за безводието и по други въпроси. По отношение на машините и какво правим сега. Аз Ви казах, хартиената бюлетина дава дефект в СИК-овете. Опитвали сме се с всякакви средства този дефект да бъде преодолян. Включително с въвеждането на видеонаблюдение и така нататък, да не ги изброявам, Вие сте свидетел на всичко, което правим. Но очевидно продължава да дава дефект. Но с тези машини, чийто софтуер не е под достатъчно ефективен контрол и които показаха защо в Европа никъде ги няма, не сме съгласни те да отчита. Да, както е досега може да се гласува за улеснение с машините, но трябва да се брои. Трябва да се брои, трябва граждански контрол. Ние също ще осъществим такъв в секциите, партиен и граждански контрол и видеонаблюдение. Комбинацията от тези мерки може би ще доведе до по-ефективен процес. Надявам се, с ангажимента на всички!

Румен Радев: И аз се надявам! Освен това вие имате право по закон да изискате кодовете, те се предоставят на всяка партия. Съгласен съм и с броенето на контролните разписки, това трябва да бъде, за да има паралелно отчитане на това, което дава машината. Но това е вече технология, която вие трябва да решите и да изработите в парламента. И последен въпрос, който се поставя непрекъснато и тук Вие най-добре може да отговорите. Удължителният закон за бюджета, който казват се изготвя в левове, как ще се приложи след 1-ви януари, когато вече трябва да сме в евро? Мисля, че Вие най-добре може да отговорите на този проблем!

Йордан Цонев: Снощи се запознах с удължителния бюджет. Има текстове, които препращат към съответните текстове, които превалутират, в законодателството. Закона за БНБ и други, така че този въпрос е решен. Ако има някакъв пропуск, надявам се между първо и второ четене да бъде поправен. Но няма да можем да поправим голямата щета. А голямата щета е, че удължителния закон не предвижда тази защита, тези социални политики, които в условията на преход при въвеждането от едната валута към другата, това ще бъде дефицит, ще бъде проблем на обществото. Ще бъде проблем и на служебния кабинет. И ние тук ще бъдем в конструктивна готовност да помагане каквото можем. Дефект е, че не приехме, бяхме в готовност нашата ПГ, нашата партия бяхме готови и сега да приемем редовен бюджет. Но в парламента, както и Вие се убедихте от консултациите, няма готовност за такъв закон. Съжалявам! В момента заседава бюджетна комисия, предполагам утре или вдругиден ще минат на първо четене и преди Коледа, мисля 22 и 23 декември са работни. Ако не успеем, тогава двата дни преди нова година. Не виждам друг тайминг. Дано успеем, ние сме готови да работим и по празниците, стига да можем да направим нещо!

Беновска: Ивелин, Бойко, Делян, Радев! Кой и Накъде ще води България? ЕС и НАТО?! Евро? Хората искат ли ги?!

Беновска: Ивелин, Бойко, Делян, Радев! Кой и Накъде ще води България? ЕС и НАТО?! Евро? Хората искат ли ги?!

Втората Световна война и американския президент Франк Делано Рузвелт. Който /след японското нападение над Пърл Харбър/ преодолявайки недъга си, дава пример, че няма невъзможно неща. Просто трябва Воля.

Рузвелт: Някой вярва ли, че победата е възможна без да има опасности? Във война сме, разбира се, че има риск!

Военен: Преценете риска, г-н президент! Ако японците ни нападнат сега, ще стигнат до Чикаго. Не можем да ги спрем!

Рузвелт: Господа, вие не ме познавахте, когато още използвах краката си. Бях силен, горделив, арогантен. Всеки Божи ден се питам защо Господ ме наказа в тази количка! Но когато видя пораженческия поглед на сънародниците си, вашия поглед в този момент, си мисля, че ме е наказал заради такива моменти, в които някой трябва да ни напомни кои сме! Ние няма да се откажем, няма да се предадем!

Военен: С цялото ми уважение, сър, това, което искате, е невъзможно!

Рузвелт: Не ми казвайте, че е невъзможно.

Аз съм Беновска. И питам.

