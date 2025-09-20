Беновска: Борисов VS Пеевски – боят настана?!

Малка България. Малко население. Малка смелост у народа.

Масивни управляващи – Бате Бо – Бойко Борисов и Момчето Феномен на Доган – Делян Пеевски.

„САЩ нямат капацитет да излъчат посланик в България.“

Това умотворение изрекли от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, председател на външната комисия в НС и министърът на външните работи Георг Георгиев. На въпрос на Ивелин Михайлов къде е американският посланик. Това изтече от – кой знае защо – закрито заседание?!

Малки партийки носят шлейфовете на Масивните на върха – “Възраждане” на Костадин Костадинов вече е наритана от Борисов.

14-ти септември 2025



Бойко Борисов: Това, че по тази магистрала ви заведохме в еврозоната, в Шенген, сега министрите чудеса от храброст правят, за да падне и падна сега мониторинговият механизъм на ПАСЕ, и всичко това ги дразни! Какво предлагат? Да се прегърнат с „Възраждане“! „Възраждане“ протестират срещу европейския ни път. И тяхното лицемерие и това, че въобще не се интересуват какво ще се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука, изобщо не ги интересува, нямат план. Техният план е да разрушат без никакъв план какво да съградят! Никакъв! Вие виждате, те на протест отиват и се сбиват помежду си! Те на сватба или кръщене да отидат ще се сбият.

ИТН на Слави стават вече само за читалищни сценки. Е, помним как Тошко излезе на трибуната с тениската на Беновска пита – К2 HARVARD IAW JUST KIDDING и дръпна пламенна реч – да го видим и чуем.

Тошко Йорданов – с тениската на Беновска HARVARD LAW, JUST KIDDING, на трибуната в НС

След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на ПП, ДБ и БСП и президентът Радев ще насрочи избори, Тошко Йорданов от ИТН излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска HARVARD LAW, JUST KIDDING.

Беновска подарява тениската HARVARD LAW, JUST KIDDING откакто ПП са на власт.

JUST KIDDING означава ПРОСТО СЕ ШЕГУВАМ. ПП ли се пошегуваха с България? Или България сега ще се пошегува с ПП?

От 10 години Беновска задава въпроса: Кой и на какво основание Иска, но и Може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне?

Иначе Ива Митева, ИТН, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов. Шоуто на Слави продължава!

И.д. председател на парламента Мирослав Иванов си „глътна езика“ и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично.

Какво ли е НЕприличното на тениска с надпис HARVARD LAW, JUST KIDDING?

БСП и у Син Дзинпин да се отъркат в Китай, пак не нацелват социалистическото Ляво, макар че пуснаха клип – Завий на ляво, помните ли го?

Доган се опитва да се възроди в АПС… Дали ще успее?

Илиана Беновска: Исках да кажа, че феноменът е, че Доган ще създаде две партии, както казахте вие, но аз изведнъж видях ролята си на гражданин, като участник в референдум. Дали имате право вие, ето я тази учредителна декларация, да създадете втора партия и аз без да съм ваш член да се подпиша под някаква? Кажете къде е този, не само на мен, но и на хората, документ да подкрепя създаването на тази партия? Това за мене наистина е форма на референдум. Не изразявам членство, изразявам позицията си на гражданин, че тази партия трябва да продължи да съществува с идеологията, с която е създадена! Защото аз първа нарекох ДПС национално отговорна българска партия! И ДПС, няма аз да съм автора на тази мисъл, то е известно, ДПС Доган е гарант за етническия мир на Балканите! Разбира ли какво Ви питам? Къде мога да се подпиша, като гражданин, да подкрепя създаването на тази партия? И това с какво ме обвързва?

18-ти септември 2025

А Ивелин Михайлов и Делян Пеевски го дадоха „По любовному“…

Ивелин Михайлов: Днес имаше първа комуникация между мен и Делян Пеевски. разминавайки се в коридорите на НС, той беше обграден от 5-6 охранителя, както винаги, разминаваме се, изминаваме 5-6 крачки и той в гръб с възможно най-нежното гласче ми каза „мишка“! Или това, което е първата дума на Делян Пеевски към мен, е с нежен глас да ми каже „мишка“! Не знам дали това беше все едно като към любим човек или обида. Но следващия път искам да му кажа как се прави на улицата. Казва на охраната да се махне, застава срещу мени и ми казва – ей, мишка! За да може аз да му кажа – кажи бе, прасе!

18-ти септември 2025

Бойко Борисов не гласува за своя кабинет.

Бойко Борисов: Защото само преди 7-8 месеца, след седмия или осмия пореден избор, всички се чудехме как да направим правителство, всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не са свикнали лидерът им да не е премиер. Трудно им е. Но за да има някаква стабилност го направихме.

18-ти септември 2025

Делян Пеевски ще прави Държава с главно Д.

Делян Пеевски: На тези хора вчера им свършиха мотивите. Най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д! Няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили! Ти си взел, пачките са ти носили. Найо, приключихте, ще си търсиш друга работа! Приключиха тия крадци, но да имат да ти плащат от краденото! Ще има държава с главно Д! Приключихте!

17-ти септември 2025

А президентът Румен Радев пророкува:

Румен Радев: Когато говорим за вотове трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на избирателите и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, както виждате, само една политическа сила, която овладява не само мандатоносителя, но и цялото управление. Но прави впечатление самоувереността, бих казал самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но тази самоувереност, това самодоволство може да бъде измамно. Защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте!

Но. Петият вот на недоверие не мина.

19-ти септември 2025

И Борисов показа на Пеевски кой командва парада!

Медия: Тогава правителството ваше ли е, или на г-н Пеевски?

Бойко Борисов: Правителството е на България! Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на БСП, то не е на ИТН. И всички такива въпроси да ги отправите преди 8-9 месеца. И тук имате основание, защото никой от нас няма право да говори „аз“, „аз съм гарант“, „от мен зависи“! Защото всеки от нас може да го каже.

Медия: Това критика към Делян Пеевски ли е?

Бойко Борисов: Критика към Пеевски е!

Медия: Как ще коментирате думите му, че ще прави държава с главно Д?

Бойко Борисов: Тя държавата се пише с главно Д, какво да критикувам?

Медия: Как го тълкувате?

Бойко Борисов: Единственото, което мога да критикувам, е когато всеки от нас може да има самочувствие, но когато това самочувствие започне да ти се струва, че всичко зависи единствено и само от теб, да го предадеш по този начин на обществото е тежък негатив.

Медия: Явно обаче Пеевски има план, ще му позволите ли да прави държава с главно Д?

Бойко Борисов: Аз няма да отговарям на въпроси, по които съм си казал ясно позицията, че когато самонадеяността стане такава, че започне да пречи на всички, всеки изпада в ситуацията да излиза и да говори „аз ще направя това“, „от мен зависи всичко“! Не сме си самодостатъчни, така е конструирана в момента цялата политическа система. И Радев не си е самодостатъчен. И да направи партия, да видим, ако направи. Защото и той не е нов в политиката.

19-ти септември 2025

Делян Пеевски се опита да го играе срещу Бойко Борис „Империята отвръща на удара“. Ама, май, няма да му се получи…

19-ти септември 2025

Медия: Г-н Борисов отправи критики към Вас, защото звучите самонадеяно, „аз гарантирам“! Как ще отговорите?

Делян Пеевски: Г-н Борисов най-важното днес, е да нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи случая с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, с ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов!

Медия: Самоуверен ли сте г-н Пеевски, прекалихте ли?

Делян Пеевски: Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа и ще я свърша!

Медия: Защо не отидете при хората?

Делян Пеевски: Аз съм постоянно при хората, а вие бъдете в Белград!

Медия: Какъв е планът ви за държавата с главно Д, с какви хора, как?

Делян Пеевски: Ще го видите на практика. То и се случва. Всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че в момента ДПС Ново начало е единствената партия, която е при хората. Очаквам същото и от другите. Тъй че гарант за хората, че това правителство ще работи, ще бъда аз. Както виждате, как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен! Защо? Заради хората, не за нещо друго! Иначе виждате резултатите на моята партия, никой не е по-подготвен от мен за избори, но избори няма да има!

19-ти септември 2025

А Ивелин Михайлов пък показа на Борисов и Пеевски държавническо мислене

Ивелин Михайлов: Вчера видяхте, че нашата прогноза се сбъдна и част от ГЕРБ се отцепи и не гласува. Това беше именно Бойко Борисов. Имаше и други хора, които имаха желание да променят своя вот, но явно, че вътрешно не са успели да преборят задушаващата хватка, която има от страна на Пеевски към ДПС. Виждаме повтарящия се сценарий, същата съдба като Ахмед Доган сега отива при Бойко Борисов. Той обаче се бори по-отрано и във вчерашното си изказване имаше три ключови момента. Първият беше, че си е дал партията под наем. Второ, той отказа да гласува в този вот на недоверие, с което отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва, това е точно посланието. И трето, че той би облякъл фланелка в подкрепа на Благо Коцев, защото той също смята, че КПК е превишила правомощията си и той стои неправомерно в ареста. Когато това го каже лидерът на най-голямата партия, това означава много и би трябвало да е във всички медии в страната. Защото той твърдо казва, че КПК действа под натиска на някой друг. Днес обаче, благодарение на неговото изказване виждаме натиска на кой е. Той е на Делян Пеевски. В неговото изказване той казва, че не може един човек да владее нещата, че той може да управлява самостоятелно. После видяхте какво каза Делян Пеевски, аз не съм виждал такова отношение към Бойко Борисов до този момент. Той буквално му каза – мълчи и иди нареди на министър-председателя еди-какво си! Или Пеевски вече раздава заповеди и на Бойко Борисов, скастри го публично! И Бойко Борисов, ако му е останала някаква чест, той трябва да вземе някаква позиция. Това не е Борисов, когото познаваме! Това не е човека, който като малко куче да го сритат и то отива в ъгъла да скимти. Трябва да видим останал ли е лъва Борисов, или се е превърнал не в пудел, а в пекинез на Пеевски. Сега Бойко Борисов каза, че търси вариант да се махне това правителство и какъв е вариантът България да продължи напред. Има вариант и това е идването на президента. С президента има партии, които ще образуват мнозинство. Борисов може да е истинска опозиция и да покаже каква трябва да бъде опозицията. И Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Така че има вариант при едни нови избори да се промени политическата обстановка. Не сме в безизходица. Никога не сме били в такава добра изходна позиция. С идването на президента на първо място може да имаме човек, който да представлява България международно. Делян Пеевски с този изказ на квичащо прасе не може по никакъв начин да има външнодипломатически отношения с него. Този човек се държи брутално. Този човек се намира на върха на държавата, той обижда. В момента в залата по време на декларация и показване на снимка на майка с тримесечно дете, хора от ДПС казват на Денков – мишко, слизай оттам, изчезвай! Това е най-ниското ниво на НС, което аз съм виждал от 48 години. Никоя външнополитическа сила няма да се обвърже с Делян Пеевски. България е осъдена на изолация. Виждате, че нямаме американски посланик. Причината за това да няма посланик на най-мощната държава е, че те няма желание да разговарят с управляващите в България.

Медия: Къде останаха интересите на България?

Ивелин Михайлов: Интересите са при президента Радев, най-доказаната политическа фигура!

Медия: Бихте ли подкрепили партия на президента Радев?

Ивелин Михайлов: 100% бихме подкрепили партия на Радев и вярваме, че ще има между 70 и 100 депутати, което ще реши този проблем и ще разсече възела на политическата криза в България.

Медия: Виждате ли ГЕРБ в такова мнозинство?

Ивелин Михайлов: ГЕРБ не!

Такива ми ти работи…

Но, лично аз, НЕ ИСКАМ ПОВЕЧЕ ТАКА!

18-ти септември 2025, НС

ПП завардиха вратите и паркинга на НС. В този паркинг влизаше Пеевски с господарски коли и господарска охрана. Ама днес, ТЦ…

Та, Феноменът Пеевски феноменално се опита да влезе пешачката в НС…

Делян Пеевски: Добро утро, колеги! Какво искаш, Асене?

Асен Василев: Излез без охрана да се разходиш по улиците, както аз се разхождам!

Делян Пеевски: Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил митниците!

Асен Василев: Нищо не е ограбено!

Делян Пеевски: Ти, крадец, Богдане, ограбил икономиката!

Асен Василев: Нищо не е ограбил!

Делян Пеевски: Крадец! Айде тичай при парапета при Лена, бе! Тичай при Лена, наркоман! Крадци! Абе, я отивай да те оправят у вас, както те оправят по пеньоар, бе! Всички знаем! Погледни се колко си смешен!

Асен Василев: Снимайте охраната!

Делян Пеевски: Оставете охраната! Дръпнете се, няма нужда от охрана! Колеги, виждате ли за какво става въпрос!

Асен Василев: Точно за това става въпрос!

Делян Пеевски: На тези хора вчера им свършиха мотивите. Най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д! Няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили! Ти си взел, пачките са ти носили. Найо, приключихте, ще си търсиш друга работа! Приключиха тия крадци, но да имат да ти плащат от краденото! Ще има държава с главно Д! приключихте!

18-ти септември 2025

Ивелин Михайлов: Днес станахме свидетели отново на изключителна наглост от управляващата коалиция, в която е включен и Делян Пеевски. След като в залата ще се разглежда дали се махнат колите на президента, който е най-представителният орган на Републиката, видяхме как сутринта една малка частна армия отцепи целия център, Народното събрание, хората не можеха да дойдат, аз закъснях с поне един час. Само защото някой е решил да се отцепи района и да може той да дойде спокойно с линейка, автобуси. Отзад има двама човека от СОБТ, които всеки ден стоят пред НС, когато той е тук. И аз не знам такъв огромен разход за държавата защо се прави за един депутат, за един човек, който е председател на ПГ и нищо повече от това. Също така влизайки в НС аз се разминах с него по коридора, също беше с 5-6 човека. И след като ме отмина на 5-6 метра, аз няма да се обръщам да гледам къде ходи, с най-нежния глас ме нарече „мишка“! Не е нормално, ако един мъж иска да каже нещо, го казва в лицето на един човек, за да може и той да отговори. Аз можех да го нарека прасе. Нежните наименования на хора, които се познават, по различен начин си казват, някои пиленце, патенце. Ние можем да си кажем мишка и прасе. Но това е недопустимо поведение на политик и мъж, който иска да покаже, че управлява държавата, че е силен, властимащ. Да се крие зад охрана в НС, защо му е охрана в НС, и по такъв начин да говори. Също записа, който обещах, част от него го има в Свободен глас, може да го видите, в който първо Марио Рангелов казва, че дъщеря му е притиската, викана е в полицията, карана е да прави някакви подписи. Второ, казва, че неговите хора са притискани, освен него, това са хората, с които работи в Плевенска област. Казва, че всички кметове на Ново начало са корумпирани. И казва – виж КСС-тата, енергийната ефективност на ремонтите, които са правени, те са брутални. Това го казва Марио Рангелов, който е към Делян Пеевски. И накрая, след като си признава, че през 2024 г. Пеевски го е извикал, за да направи репресии на Павел Стоименов по заръка на кмета на Симитли, и аз го питам защо Пеевски прави услуга на кмета на Симитли, да не го е взел? Той ми казва, че те са едно! Чуйте записа. Той казва, че депутатите на ГЕРБ вече са минали към ДПС. Или това, което се предполага, всъщност хора, които са дълбоко в недрата на всички неща, които се случват в НС, защото ние сме нова партия, изолирана, ДПС са стара партия, те са работили заедно. Може да се вярва на думите на Марио Рангелов. Днес, понеже има вот на недоверие за това как работи съдебната система, МВР, този запис може да ви покаже!

А преди година, в незаконната комисия за Исторически парк, тогава депутат, а сега министър на правосъдието Георги Георгиев изрече:

Георги Георгиев: Но, за да можем ние да смажем тази структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната!

В НС, в комисията за Исторически парк, не беша поканен създателят на Исторически парк Ивелин Михайлов. Но! Свидетелстваше – за какво ли?! – субектът Симон Милков. Който днес плаши с ножове и гробове децата на Ивелин Михайлов.

Уважаеми представители на медиите в България,

Обръщаме се към Вас като политическа партия, която защитава държавността и обществените ценности. В публичното пространство вече месеци наред се изявява човек, самопровъзгласил се за „журналист“. Той се превръща в модел за подражание на младите, но не с идеи, почтеност или истина, а със злост, подигравки и заплахи за убийства. Тези изяви подбуждат към агресия и вече дават своите резултати – нападения над полицаи, ерозия на авторитета на институциите и нарастваща обществена омраза.

Същият човек твърди, че е близък с Бойко Борисов и Делян Пеевски и че те са негови покровители. Ако това е вярно, пред нас стои опасен съюз между политическа власт, медийна манипулация и насилие. Това не е израз на свободно слово, а инструмент за натиск и саморазправа с инакомислещи.

Особено обезпокоително е, че въпросното лице получава официална трибуна – изслушвано е в Народното събрание по темата за „Исторически парк“, участва в телевизионни предавания и се представя като „журналист“. Така се легитимират подигравките с държавни институции и се руши доверието в полицията, която би трябвало да бъде символ на ред и сигурност. Когато този авторитет се подкопава, обществото се оставя на хаос и беззаконие.

Именно тази толерирана от властта агресия възпитава младите в безнаказаност, заради което побоят над полицаи ще се превърне в ежедневие; самият Симон Милков се гаври и унижава униформените под прикритието на свободата да изразява себе си, а тази тенденция ще взема жертви и ще руши държавността.

Уважаеми представители на медиите, България е на кръстопът. Нашите деца заслужават да растат в държава, където честта и редът се уважават, а не в среда, в която цинизмът и агресията се възнаграждават.

Призоваваме медиите да заемат ясна позиция и да бъдат щит за цялото общество. Мълчанието днес би било равносилно на съучастие утре.

Симон Милков: Откакто стана това нещо аз вече съм въоръжен. Ето, два има до мен, ето го единия, ето го другия. Запазил съм си ги. Единият е за Киро сводника, другият е за който кажете. Като казвам „намушкване с нож“ си представете ето тази част от острието вътре във вас! Ама ако завъртиш, ако направиш така и така после!

Защо трябва да пращаш жена ти, снаха ти, Испания, проститутки да станат малко? Тез боклуци да им купуваш дърва, да водиш децата по детските градини, да си бръснат сливите докато си там? Мърша мръсна издънена!

Първо аз ще мина жена му, внуката и синковеца и после да дойде той да ме оноди!

Да лапаш хуя викам аз, Киро сводника!

Гледай си болните деца, защото утре те ще са ето тук! Разбра ли ме сектант, измамник, далавераджия, сектант, схемаджия! Ето тук ще са децата ти! Ей тук! По волята Божия! Измамник, психа долен! Пожелавам ти децата ти ей тука той да дойдат! Направо ти го пожелавам! Ей тъй тук да ти дойдат децата и аз ще седна да пиша публикацийки по твой адрес. Помияр мръсен нещастен, това ти пожелавам! Психар Михайлов! И четирите му деца са слаботокови, и четирите му деца са със заболявания. Концентрирай се върху тях, недей да скверниш паметта на други деца и на други семейства, боклук мръсен!

Как си гледаш децата? С какви пари ги гледате? С хилядата лева заплата в Исторически парк на Васенцето? А бе, измекярче, Спартакчо, Ивелинчо, ще кажеш ли кое с какви малформации е? Ще разкажеш ли на тези хора? Или какво ще кажеш сега, че ти нападам дечицата!

Пожелавам ти да умрете в агония, да ви изпотрепят по някои шанци!

Пикая върху вас, разбирате ли, пикая върху вас!

Дойде момента да те надживея и да дойда да се изсера и да се изпикая на гроба ти! Деца, внучета, жени ще те сочат и ще казват – не бъдете като тази тиня!

Да мре в лайна и Киро сводника, и цялата му фамилия, и цялото му семейство, и психаря, и цялата сган!

Тая помийна яма жена ти искам да седне и да гледа какво си причинявал на други жени! Пълна тиня! Ще мина през теб като валяк бе, мършо!

Мрете цялото семейство!

Измет мръсна! Гласувай за майка си, помияр! Ясно ли е, сводник? Измет, мършо!

Да мине цялата махала търновска да му се изсере на входната врата, дано!

Пари да събира за лечение на внучетата Киро сводника, тъй като събира за сектата! За лекарства, за лечение в чужбина, да се чудят как да си лекуват копелетата!

Другият вариант е да дойда да ти натроша зъбите, сводник! Това е, друг вариант нямам! Спортни натури ли сте? Ще ви оставя там, където ви видя, вярвайте ми! Изкарвам те от колата, като на джи ти а, и просто бедна ти е фантазията! Мръсен, шибан, противен, долнопробен потник и сводник! Потника, простака, недомасленият, необразован, тъй, издънен брейк! Това е!

Симон Милков: Легитимирайте се, че си разследващ полицай! Легитимирайте се, че ще разследващ полицай, госпожо нагла! Госпожо нагла и нахална, нещо си се объркала. На кой ти приличам, на Маринчо? На доктор Горанов ли ти приличам, госпожо разследващ полицай! Като си разследващ полицай трябва да ти се кланя и да ти седя на коляно ли, бе! Я малко да се вземеш в ръце!

Вие в Попово всичките сте бездетни в районното управление.

Какво му обяснявате на този позьор, какво му обяснявате! Палячовци!

Ето, вижте какво прави! Той няма да мине оттук! Видя ли бе! Айде, господин философ, задръж го сега! Арест! Арестувай го! Давай! Видя ли как гази 5 човека! Терорист! Арестувай го! Арест! Няма да мине оттук, докато не го видя с белезници! Това е положението!

18-ти септември 2025

Ето го и Борисов – дал си партия ГЕРБ под наем?! На кого? Демек, Делян Пеевски му плаща наема ли?! Щото аз не съм наемала ГЕРБ! А, ВИЕ?!

Медия: Как успяхте до дойдете на работа, входовете са блокирани?

Бойко Борисов: През покрива! Дайте да бъдем сериозни сега. Кои входове са блокирани? Това да не е нещо сложно, да седнеш в колата и да чакаш да те вдигнат, за да станеш герой. Както този вход откъм банката.

Медия: Обявиха обаче, че Ви е страх да ходите пеша!

Бойко Борисов: Кой?

Медия: ПП-ДБ!

Бойко Борисов: Така ли? Ама те са много смели, те са страшни смелчаци! Аз съм ги гледал с мандаринките как се бият! Страшни смелчаци! Освен това всеки знае къде живе,я откакто съм се родил. И аз идвам всеки ден от Банкя 40 километра и след това се връщам, как да дойда пеша? Още малко ще поискат да се включа на обиколката на Витоша горе! Освен това, за разлика от тях, аз имам семейство, внуци, те ме чакат вечер да вечеряме. Аз не ходя по ресторанти от десетилетия, не се шляя по улиците като тях. Аз по цял ден работя и вечер имам нужда да си почина. Какво искат от мен? Къде да ходя и да ме снимате? Виждате колко е несъстоятелно всичко! Този език на омраза, тези епитети, тези изхвърляния, всяка партия от опозицията да затваря нещо. Кой им дава право да затварят „Дондуков“ заради пет коли и да предизвикват задръствания в цяла София? И вие ме питате жълти приказки, откъде дойде, пеша ли дойде? Ами не мога да дойда пеша! Болят ме колената и не мога да вървя по 80 километра пеша, за да направя на някои от вас кеф! Ето това ми е сериозният отговор. А вечер не се шляя по улиците, защото си имам къща, където да стоя. Къде съм се родил и съм направил всичко с двете си ръце. Беше ме страх да я измажа, та само съм я боядисал. Хайде сега да чуем и вас, двете враждуващи групировки. Но само за момент, Бог да прости полиция! Защото като полицай това ми е тъжно. От години се политизира всичко, свързано с МВР. Използват се като оправдание за несгодите или неуспехите на политическите партии. Както дадох пример в Русе, един битов скандал, абсолютно битов скандал беше политизиран 10 дена поне. Сега починал по време на работа, по време на пост. Хайде паметта на хората да не тъпчем и по нея! Всички да си дадат сметка, че нищо полезно от това не се случва. Нито им се вдига рейтинга, той не им и пада, остава си едно и също. Но в същото време и не дават изход. Защото само преди 7-8 месеца, след седмия или осмия пореден избор, всички се чудехме как да направим правителство, всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не са свикнали лидерът им да не е премиер. Трудно им е. Но за да има някаква стабилност го направихме. Това е последния опит на ПП-ДБ да спрат еврото. Защото виждате, хората свикнаха, магазините направиха цените, темата отпадна. Сега има да приемаме бюджет и от първия януари да сме в еврозоната. Сиреч, ако 5 неща мога да изброя, щях да кажа, че трябва да благодарят, но се сетих, че трябва да благодаря на Радев, накрая ще благодаря, ако се сетите, това, че не допуснах нелегалната миграция в България. Това разтресе Европа в момента и накара крайнодесните или крайнолевите, няма значение, на върха на политическия живот. В България този проблем не го допуснах и аз си знам какво ми струваше през годините. Зелената сделка, ние искахме зеления преход, но не допуснахме да ни затворят централите, не допуснахме да се вдигне тока за битовия потребител! Трето, ГЕРБ винаги е бил пример как инакомислещите или хората, които различни сексуални предпочитания, в нашата партия има много такива, но не допуснахме да влезе в учебниците. Така че прибавете Шенген, прибавете влизането в европейския банков съюз и влизането в еврозоната по време на нашето управление. Това мисля, че е много!

Медия: Да, но днес има вот на недоверие, има и протест, опозицията е доста активна!

Бойко Борисов: За да я забележат. Но от това нищо не произлиза.

Медия: Тоест вие смятате, че вотът няма да мине?

Бойко Борисов: Аз нищо не смятам, даже няма да дойда да гласувам. Ако искат да мине, ако искат да не мине. Но българите трябва да си дадат сметка за безотговорността на тези хора! Защото утре без правителство няма еврозона, няма бюджет, тежък хаос, няма инвестиции!

Медия: Можем да влезем в еврозоната и със служебно правителство!

Бойко Борисов: Няма да влезем със служебно правителство. Тогава всички ще гласуваме с бюджети, където искат хората, общините, инфраструктурните проекти, още социални плащания. Всички! Защото сме в предизборна кампания. И тогава няма да питате отговорни ли сте. Отговорен съм днес! Утре ще мисля в зависимост от вота. И да отговоря все пак, хубаво е, че президента, макар че партийния лидер Радев, защото той се държи като партиен лидер, каза, че трябва да му благодаря, защото на крака ми бил водел Папергер! Благодаря, г-н Радев, аз мисля, че човекът с най-голямата заплата в България и той така изкарва част от името на българите трябва да му благодаря! Но той не ми е донесъл тази инвестиция на мен, а на българската държава. И тя е 50 на 50, ние като държава имаме авторитет и участваме в нея. Но ако трябва да благодаря, ще благодаря! Но искам да благодаря и за Боташ! И ако така лесно ги докарвате на крака, то е явно, че сте докарали и Боташ на крака при ваше управление и сега се явявате най-големия инвеститор в Турция с 6 милиарда по този договор! А вече над половин милиард са ни задълженията, сиреч ние инвестираме всеки ден. Така че хайде предоговорете това, което сте направили! Тогава ще викаме голямо благодаря!

Медия: Ще подкрепите ли промените в закона за НСО, които забраняват на президентската администрация да ползва коли от службата?

Бойко Борисов: А тя с какво е по-различна от всяка друга администрация?

Медия: Президентът каза на 15 септември, че ако това се приеме, ще поиска …

Бойко Борисов: Партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана, той, семейството му, близките му, бронирани коли. Той живее в палат в Калина и трябва да бъде охраняван изключително силно, здраво, за да докарва инвестиции. Но чиновниците, както всяко едно министерство, трябва да си проведат обществените поръчки, правителството трябва да им осигури необходимите средства, да си изберат публично автомобили, с които да се возят. Какъв е проблемът?

Медия: А за промените в ДАНС каква е позицията на ГЕРБ, да не се избира ръководството с указ на президента?

Бойко Борисов: Аз мисля, че в парламентарна република най-силно е парламентът да избира ръководство на служби. Защото, когато Румен Радев предлага на Гълъб Донев и Гълъб Донев му връща и той издава укази за назначаване на ДАНС, за главен секретар, за ДАР, военно разузнаване, за НСО, това не е еднолично. Ние искаме да дойде в парламента, да се изберат ръководители на служби, защото той ги блокира. Защото вие забравяте, че една година упрекът към беше, че пазя шефовете на Радев. Помните ли? Една година в това ме упреквахте! Сега искам НС да ги избере, а МС да назначи заместниците. Това е парламентарната република.

Медия: Възможно ли е Пеевски отново да бъде предложен за шеф на ДАНС?

Бойко Борисов: Чудесна идея! Ама да не го напишеш като заглавие, шегувам се! Защото, ако не го кажа, като нищо ще го изпраскаш като заглавие отгоре!

Медия: Тези прости сутринта, сега и „Възраждане“ ще протестират, възможно ли е това да промени мнението на някоя от партиите!

Бойко Борисов: Не знам, ще видим! Бих се обърнал само към колегите от ПП-ДБ, защото ми е мъчно и ме боли, когато използват епитети и когато не отчитат направеното. И ако имат план Б, ако падне правителството, защо не ви го кажат? С кой ще управляват? В крайна сметка парламентът и политическите партии са за да изразят своите позиции с кого ще управляват! Като са казали А, да кажат и Б. Искат да падне правителството, а с кого ще управляват, план Б какъв е? Хаос?

Медия: Може би нова сглобка?

Бойко Борисов: То и от нас зависи да има сглобка, но те не искат!

Е, 5-тият вот на недоверие не мина. Но. Гласовете „за“ бяха 101.

А, аз си позволявам да ви помоля да подкрепите АПС – Доган. Вижте защо.

В разговор с Танер Али, начело на УК на АПС, в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 13-ти септември 2025 година водещата Илиана Беновска изрази своето желание, като гражданин, да участва в подписката за учредяване на АПС. Ето как протече разговора между двамата:

Илиана Беновска: Вижте, г-н Али, какво държа в ръцете си!

Танер Али: Да, виждам!

Илиана Беновска: Това черното е първото издание на книгата ни, един дълъг разговор с Ахмед Доган. Престъпно млади сме и двамата, както виждате. Второто е подновено издание, защото не можахме да направим втора книга. Времето не беше дошло. Сега може би ще дойде. Преди да Ви попитам нещо за г-н Доган, може ли да пуснем едно кратко откъсче, в което аз питам – кой сте Вие, Ахмед Доган?!

24 януари 2016 г. Беновска пита „Кой сте Вие, Ахмед Доган?“. В студиото са Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Четин Казак, съпредседатели на ДПС.

Илиана Беновска: Държа в ръцете си една книга от 1992 г., това на корицата е вашия лидер Ахмед Доган. Това е едно голямо интервю, което направих с него в поредицата „Кой кой е?“. Провокирахте ме, г-н Карадайъ, като Ви попитах кой сте и Вие казахте – това е най-трудния въпрос! Ето какво е отговорил Ахмед Доган на този въпрос. Аз го питам – кой сте Вие? Той ми отговаря – „Това е най-трудния въпрос от всички въпроси! Кой съм аз? Аз съм просто Ахмед Доган!“. И за да довърша този образ накрая го питам – „След 20 години в какво бихте искали да се разпознаете?“. Той казва – „След 20 години не знам с какво ще се занимавам, но знам, че ще останат валидни стойностите, които са значими. Отношението ми към общочовешките ценности няма да се промени! Това е смисълът за мен, ако правиш нещо, прави го така, че да ти доставя удоволствие и да бъде в полза на другите, на повечето същества като теб!“. Ето какво е мисли вашия лидер, когато е бил дори по-млад от вас, през 1992 г.

Илиана Беновска: Г-н Али, какво е бъдещето на г-н Доган? Той ли ще оглави партията, Вие ли ще я оглавите? Кой ли?

Танер Али: А, не! Вижте, за това правим учредяване, започваме събиране на подписи. Разбира се в страната текат и местни събрания, общински събрания, където избирателите, наши съмишленици ще дадат този отговор. Те ще си направят предложения за имена за нов лидер. Колкото до господин Доган, колко добре би било, аз и това му казах между другото след пресконференцията, като седнахме там в заличката. Казах – „Г-н Доган представяли ли сте си някога, че ще имате честта да учредите две партии? Това го няма в историята може би на световно ниво! Един лидер да създаде и да учреди две партии! Може би ще сте първия на световно ниво в тази насока. Така че на Вас ви прилича да оглавите, поне в първи мандат тази партия!“. Той се усмихна, Вие го познавате много добре, и каза – каквото кажат колегите! Това го каза и пред колегите журналисти, които присъстваха на пресконференцията. Това ми е отговорът. В момента сме в процес, мисля естественият лидер от само себе си ще дойде и това ще бъде началото на един нов продукт, продължение на този продукт, създаден преди 35 години!

Илиана Беновска: Може ли да си позволя да Ви попитам един въпрос, който вероятно и на мен не ми беше идвал наум. Но дойде време очевидно. Може би много хора не са си го задавали. Може и сега да Ви изненадам, но хайде да помислим заедно. Аз не съм била никога член на партия. Не е тайна вероятно, че съм била канена от редица големи и по-малки партии!

Танер Али: Убеден съм това!

Илиана Беновска: Благодаря за което! Но не ме е влякла политиката по този начин, да ходя по събрания. Аз съм малко по-буйна кръв. Но си помислих в случая феномена, който, ох, този феномен, после ще говорим и за него! Исках да кажа, че феноменът е, че Доган ще създаде две партии, както казахте вие Но аз изведнъж видях ролята си на гражданин, като участник в референдум. Дали имате право вие, ето я тази учредителна декларация, да създадете втора партия и аз без да съм ваш член да се подпиша под някаква? Кажете къде е този, не само на мен, но и на хората, документ да подкрепя създаването на тази партия? Това за мене наистина е форма на референдум. Не изразявам членство, изразявам позицията си на гражданин, че тази партия трябва да продължи да съществува с идеологията с която е създадена! Защото аз първа нарекох ДПС национално отговорна българска партия! И ДПС, няма аз да съм автора на тази мисъл, то е известно, ДПС Доган е гарант за етническия мир на Балканите! Разбира ли какво Ви питам? Къде мога да се подпиша, като гражданин, да подкрепя създаването на тази партия? И това с какво ме обвързва?

Танер Али: Може да Ви донесем една декларация. Или не декларация, защото декларацията е членство, може би трябва да Ви донесем тази подписка за учредяване на партията, която в момента тече и по закон е минимум 2500 души и Вие да се подпишете като учредител на тази партия, което да бъде чест за нас! Колкото повече, толкова по-добре! Такива журналисти като Вас, и други с имена, известни лица, професори, учени, доктори! Това е идеята, нека да заповядат и да се подпишат при учредяването на нашата партия в самата подписка за учредяване!

Илиана Беновска. Считайте тогава, понеже не е наличен на хартиен носител, пък и ако е електронен, аз мога и да се подпиша с електронен подпис! Бъдете малко по-съвременни!

Танер Али: Законът няма да го приеме! Само за някои законът важи чрез електронен подпис да бъдат регистрирани някои хора. За други не важи за съжаление в България!

Илиана Беновска: Считайте, че …

Танер Али: Нали говорим, че ние сме бъдещето, че работим за електронно-информационен свят и в същото време на някои им се позволява електронно или онлайн да се брои тяхната воля, а на някои не се позволява в България! Ето това е кривотата и разковничето на българската политика на съдебната система в България! Със съжаление го казвам!

Илиана Беновска: Това ще положим усилия да го усъвършенстваме. Нали говорихме, че трябва да се запази консервативното, хубавото, установеното и да се добави и съвременното, но хубавото, градивното. Считайте тогава, че ето, символично си слагам подписа за учредяване на партията, ще го организираме и физически да стане! Ако разбира се приемате моя подпис?

Танер Али: Разбира се, че ще го приемем! Това е много добре и за нас, като учредители!

Илиана Беновска: Считам го за граждански дълг. Затова казах, че го приемам като форма на референдум и искам, като гражданин, като избирател, като човек, който се занимава градивно с политика от много време, да изразя воля за създаването на добрите неща!

Танер Али: Щом като сте убедена в това, което казвате и вътрешно го усещате по този начин, за нас е чест Вие да положите подписа си сред учредителите на АПС! На първо място, имайки предвид, че Вие много добре познавате д-р Ахмед Доган!

Илиана Беновска: И историята на партията!

Танер Али: И психологията, и историята на партията! И сте влезли дори в личния му живот с тази книжка от 1992 г., задавайки му лични въпроси, защото аз съм я чел, на които между другото не винаги е отговарял на други журналисти, но на Вас отговори!

Илиана Беновска: Да, така.

Беновска: Борисов VS Пеевски – боят настана?!

Аз съм Беновска! И питам!

