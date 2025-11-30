Беновска: България на Борисов и Пеевски ли е? България не е ли Моя Родина?

Илиана Беновска: Малко обърнахме дневния ред днес, но отложих коментара за сега! Ако искайте го гледайте, ако искате недейте! Ако искате чуйте го! Ако искате се присъединете се! Ако искате дайте ми съвети! Дайте заедно да се попитаме за някои неща!

Сетила съм се, България наша родина ли е? Вие считате ли България за своя родина? Или се отнасяте, дето има една приказка, като на чуждо? Даже тя е още по-брутална, като на чужда жена! Нали знаете този лаф? Някой боли ли го за България? Не знам! Дали ще си отговорите, дали няма, дали си задавате тези въпроси, дали не ги задавате? Аз сега искам да ви споделя едно мое разочарование. Моля да пуснете една моя оценка от преди доста години, когато бях в „България търси таланти“, по БТВ направихме едно предаване, попитаха ме да дам оценка за Бойко Борисов. Сега ще я пусна такава, каквато съм я направила тогава и ще ви питам дали все още е така, ако някога сте мислили като мен!

Беновска: Борисов и да ступа, и с пистолет е “добрият във филма”!

2015 г.В “България търси таланти”

Илиана Беновска: В лицето на Бойко Борисов, според мен, България е загубила един изключително талантлив актьор и сценарист! Казвам абсолютно го без нито капка ирония, нито пък желание да му се харесам!

Водещ: Каква роля има, добра или лоша? Добър или лош е?

Илиана Беновска: Позитивен е! Той е от добрите герои! Той не би могъл да играе злодей! Той винаги ще играе онзи, добрия във филма, който винаги ще решава проблемите. Може да ги решава понякога силово, може да „ступа“ някого, може с пистолет да го заплаши, но той ще се бори да възтържествува правдата. Пак повтарям, не го казвам, защото той сега е министър-председател!

Илиана Беновска: Ето, тогава го казах, казах го както го мисля! Борисов може да ступа някой, може да го заплаши с пистолет, но винаги ще го играе „добрия“! Какво мислите днес и какво сте мислили през тези години? Борисов е начело на властта от 2007, когато беше кмет, после от 2009! 16 години, майко мила! Какво мислите? „Добрият“ ли е, мисли ли за вас, уважаеми българи?

Има едни стихотворения за България, не съм се подготвила много много, имаше едно стихотворение „Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна! Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна и съм роден под твоя стар Балкан“! Умишлено ще спестя името на автора, защото ще кажете, че това е комунистически автор. Не знам колко е комунистически, но важното е, че го е казал хубаво! Гледате ли на България като на своя родина? Боли ли? А, защо не пишете? Само глупости!

Та, какво правим ние, хората? Очакваме от политиците, които ние сами сме си избрали, някои даже пък въобще не сме си ги избирали, защото не ни се ходи да гласуваме! А? Какво очаквате, хора? Кой ще се пребори за вас, ако вие сами не? Много въпроси мога да ви задам, много философии мога тук да разсъдим, но решила съм, да мине нова година, ще започнем да разговаряме на живо в ефир, ако сте готови! Да започнете да изказвате и вие своите мнения и да видим къде е националната енергия! Не призовавам към бунт и борба! Но трябва да си помислим, че този живот е и мой и имам право да го живея! Това беше за днес!

Facebook

Twitter



Shares