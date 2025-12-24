сряда, декември 24, 2025
Последни:
Политика

Беновска: Българи, Честита Коледа и Весела Нова 2026!

Редактор

Ако  

Радиърд Киплинг 

Ако владееш се, когато всички 

треперят, а наричат теб страхлив; 

Ако на своето сърце едничко 

се довериш, но бъдеш предпазлив; 

Ако изчакваш, без да се отчайваш; 

наклеветен – не сееш клевети; 

или намразен – злоба не спотайваш; 

но… ни премъдър, ни пресвят си ти; 

Ако мечтаеш, без да си мечтател; 

ако си умен, без да си умник; 

Ако посрещаш краха – зъл предател 

еднакво със триумфа – стар циник; 

Ако злодеи клетвата ти свята 

превърнат в клопка – и го понесеш, 

или пък видиш сринати нещата, 

градени с кръв – и почнеш нов градеж; 

Ако на куп пред себе си заложиш 

спечеленото, смело хвърлиш зар, 

изгубиш, и започнеш пак, и можеш 

да премълчиш за неуспеха стар; 

Ако заставиш мозък, нерви, длани 

и изхабени – да ти служат пак, 

и крачиш, само с Волята останал, 

която им повтаря: „Влезте в крак! 

Ако в тълпата Лорда в теб опазиш, 

в двореца – своя прост човешки смях; 

Ако зачиташ всеки, но не лазиш; 

ако от враг и свой не те е страх; 

Ако запълниш хищната Минута 

с шейсет секунди спринт, поне веднъж; 

Светът е твой! Молбата ми е чута! 

И главно, сине мой – ще бъдеш мъж!

Ще се обърна с думите на Киплинг и към политиците, анализаторите, журналистите – бъдете мъже!

Смирете се в името на България! Животът изисква хармония. Наруши ли се равновесието, винаги има губещи!

Ще продължа да питам: „Кой и на какво основание иска и може да управлява България?“

