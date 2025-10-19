Беларус: Сергей Тихановски и Светлана Тихановска ще се обърнат към членовете на ЕП

По време на официалното заседание в сряда по обяд двамата видни опозиционни лидери от Беларус ще се обърнат към пленарната зала.

Сергей Тихановски беше помилван и освободен от затвора заедно с 13 други политически затворници през юни. Той се кандидатира за президент през 2020 г., но беше арестуван и осъден на 18 години затвор за „организиране на бунтове“ и „подбуждане към омраза“, а след това и на 18 месеца допълнително за „неподчинение“. Светлана Тихановска се включи в президентската надпревара на мястото на съпруга си и се състезаваше срещу Александър Лукашенко, който беше обявен за победител в фалшифицираните избори през 2020 г. В текст, приет през октомври 2020 г., Европейският парламент отбеляза, че Светлана Тихановска е избраният президент в очите на беларуския народ и че нейният Координационен съвет е легитимният представител на народа на Беларус.

В сряда следобед членовете на ЕП и представители на Съвета и Комисията ще обсъдят ситуацията в Беларус пет години след фалшифицираните президентски избори. Резолюция ще бъде подложена на гласуване в същия ден.

