Българско предложение за влиянието на изкуствения интелект върху регионите влиза в проекторезолюция на ПАСЕ

Весела Момчева-Таун предупреди за риск от задълбочаване на различията между големите технологични центрове и по-слабо развитите райони

Предложение на народния представител от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ Весела Момчева-Таун за проследяване на регионалните различия при прехода към изкуствения интелект е било прието от Комисията по политически въпроси и демокрация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Това съобщи депутатът в профила си във Facebook.

Момчева-Таун, която ръководи българската парламентарна делегация в ПАСЕ, е участвала в обсъждане за изкуствения интелект и бъдещето на труда.

По думите ѝ технологичната трансформация крие риск да увеличи различията не само между отделните държави, но и между столиците и големите технологични центрове и по-слабо развитите и периферни региони.

Тя посочва, че за България този въпрос е особено важен заради съществуващите различия в достъпа до инвестиции, дигитална инфраструктура, квалифицирани кадри и обучения, както и във възможностите на малките и средните предприятия да внедряват нови технологии.

Момчева-Таун е предложила в проекторезолюцията да бъде включен призив към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да разработи показатели за измерване на националното и регионалното въздействие на прехода към изкуствения интелект.

Сред тях са достъпът до дигитална инфраструктура, инвестициите в AI, уменията и обученията, възможностите на малкия и средния бизнес да внедрява технологиите и създаването на нови работни места.

Според депутата България трябва отрано да анализира кои професии, отрасли и региони ще бъдат най-силно засегнати от технологичната трансформация и да инвестира в обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация.

„Подготовката трябва да започне сега“, подчерта Момчева-Таун, според която изкуственият интелект трябва да създава нови възможности, вместо да задълбочава съществуващите регионални различия.