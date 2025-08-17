Обръщение на знакови политически, военни и обществени личности до българските институции.

До

Президента на Република България

Генерал Румен Радев

Вицепрезидента на Република България

Г-жа Илияна Йотова

Председателя на Народното събрание,

Г-жа Наталия Киселова

Председателя на Министерския съвет

Г-н Росен Желязков

Вр.и.д. Главен Прокурор

Г-н Борислав Сарафов

Уважаеми държавни ръководители,

По силата на Закона и българската Конституция сте избрани като изразители на народната воля и служители на интересите на народа.

Времето, в което сте поели браздите на управлението на Република България, е време на огромни рискове за мира, сигурността, стабилността и оцеляването на българската нация. На вас се пада отговорността за съдбата на една от най-старите държави и народи в света и единствената държава на българския етнос. Отговорността на политическите и държавни ръководители е техен неотменим дълг.

Международната политика в епохата на глобални рискове изисква от вас прозорливост, далновидност, устойчивост за защитата на онези, които са ви създали и избрали.

Противоборството между двете най-големи ядрени сили изправя днешния свят пред самоунищожение чрез ядрен апокалипсис. Шансът на нашия народ за оцеляване при ядрена война е нулев. Затова въпросът за мира и войната за този народ, за който вие носите пряка отговорност, е въпрос екзистенциален.

Българският народ има право на оцеляване!

Той не желае да изгаря в огъня на ядрена война!

Неговият избор не подлежи на съмнение!

Неговият глас е вашия управленски мандат.

Няма по-обвързващ мандат от гласа на народа и той трябва да бъде изпълнен.

Оцеляването в ядрена война не може да бъде поединично. Сигурността в света е неделима. Опазването на международния мир и сигурност е правнозадължителна норма, прогласена още в Преамбюла на Устава на ООН: «Решени да избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот донесе неизразими нещастия на човечеството.»

Всичко изброено ви задължава да се изправите пред рисковете за международния мир и сигурност, опасностите за националната сигурност и да защитите правото на българския народ да оцелее.

Главните рискове за националната сигурност днес произтичат от:

милитаризацията на ЕС и на трите най-големи държави в Европа в условията на икономическа, финансова, морална криза и технологична неконкурентоспособност на световната арена.

Заплахите със сила, оръжие, подривни действия, натиск и икономически санкции срещу Глобалния Юг.

Подготовка за война срещу ядрени държави.

Нарастващата зависимост на икономическата и парична политика на България от милитаризиращия се ЕС.

Загубата на договорния суверенитет на ЕС в светлината на новото споразумение със САЩ по митата.

Тези рискове са реални, непосредствени, многовекторни и изискват екстрени мерки на държавните институции. Те трябва да бъдат овладени днес, защото утре ще бъде късно.

Призоваваме да се използват ресурсите на Съвета за национална сигурност при Президента и Съвета за национална сигурност при Премиера, както и специалните служби, за анализ на рисковете на нашата национална сигурност. На тази основа да се изработи и провежда трайна неконюнктурна политика на неутралитет на България по отношение на една бъдеща война от всички държавни органи, имащи своите отговорности в областта на сигурността, отбраната и външната политика.

Длъжни сте да осигурите възможността на българския народ сам да решава собствената си съдба по въпросите за мира и войната, а не други да решават от името на Суверена.

Участието на България в стратегическите планове за бъдеща война в Европа, безотговорното включване в различни военни учения в опасна близост до ескалиращи конфликти, строителството на инфраструктура в непосредствена близост до Черно море за по-бързо прехвърляне на чуждестранни войски през българска територия към фронта в Украйна носи рискове. Те превръщат България в законна военна цел при евентуални бъдещи военни действия от регионален или глобален мащаб.

Призоваваме ви незабавно да предприемете мерки за гарантиране мира и националната сигурност в името на върховната цел – да живее и пребъде България!

Това е ваша обща споделена политическа и правна отговорност.

София, 14.08.2025г.

Адв.Владимир Шейтанов, Народно движение на народен суверенитет

Ген. Златан Стойков, бивш началник на Генералния щаб на армията, председател на Асоциацията на офицерите и сержантите от запаса

Ген. Тотомиров, бивш началник на Генералния щаб на армията

Горан Симеонов, почетен председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса

Чавдар Петров, председател на Национална асоциация «Сигурност»

Тихомир Стойчев, бивш началник на ГДБОП, Председател на НААФ (Национален антикриминален и антитерористичин форум).

Лазар Мурджев, председател на БРОД за България

Обръщението е открито за присъединяване от юридически и физически лица.

Aвтор: Брод за България

