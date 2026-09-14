Български депутати се включиха в медицинска мисия за българската общност в Албания

Димитър Петров и Михаил Михайлов от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ участваха в инициативата за безплатни кардиологични прегледи в Мала Преспа

Народните представители от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ Димитър Петров и Михаил Михайлов участваха в медицинска мисия в района на Мала Преспа, Албания, организирана от д-р Милен Врабевски и фондация „Българска памет“.

За поредна година инициативата осигурява безплатни кардиологични прегледи за българската общност в Албания, като медицинската помощ беше достъпна за всички жители на община Пустец.

За първи път инициативата получи и институционална и финансова подкрепа от българското правителство. В организацията участваха Министерството на външните работи и Министерството на отбраната, както и албански институции, включително Министерството на здравеопазването на Албания.

Медицинският екип от български специалисти беше ръководен от проф. Иво Петров.

По време на посещението депутатът Димитър Петров, който е член на парламентарната Комисия по външна политика, акцентира върху необходимостта от постоянна връзка с българските общности зад граница, подкрепата за тяхното развитие и защитата на интересите им чрез активен институционален диалог.

Михаил Михайлов, член на Групата за приятелство с Албания, подчерта подкрепата на България за европейската интеграция на страната и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в различни сфери.

В медицинската мисия се включиха представители на различни политически сили, като инициативата беше представена като пример за обединение около подкрепата за българските общности извън страната.