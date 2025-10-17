България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона

Актуалният дебат по искане на група Renew Europe ще се проведе в сряда веднага след вота.

Всяка сесия на Европейския парламент включва един или два момента за кратък дебат, по актуални въпроси от основен интерес за политиката на Европейския съюз. Съгласно член 169 от Правилника на дейността на ЕП, всяка политическа група има право веднъж годишно да предложи актуален въпрос по свой избор. Председателският съвет гарантира справедливо разпределение на това право между групите и определя времето за провеждане на разискванията.

