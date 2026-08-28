България получи първите 489,3 млн. евро по европейския инструмент SAFE

Общият размер на средствата за страната достига 3,3 млрд. евро и е предназначен за ускоряване на инвестициите в отбраната

България получи първото плащане по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) в размер на 489,3 млн. евро. Средствата представляват 15% от общия финансов ресурс от 3,3 млрд. евро, разпределен за страната.

Първо плащане получава и Латвия – 524,7 млн. евро от общо 3,5 млрд. евро, предвидени за страната.

Предварителното финансиране трябва да позволи на България да ускори приоритетни инвестиции в отбраната, да модернизира военните си способности и да подобри готовността и устойчивостта си.

SAFE разполага с 150 млрд. евро

SAFE е европейски финансов инструмент на обща стойност 150 млрд. евро, чрез който се предоставят заеми на държавите членки за инвестиции в отбраната.

Сред основните направления са съвместните обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи.

Целта е европейските държави да могат да извършват по-бързи и координирани инвестиции, като едновременно с това се подобрява способността на въоръжените им сили да действат съвместно и се укрепва отбранителната промишленост на ЕС.

SAFE е част от европейския план ReArm Europe/„Готовност 2030“, който предвижда възможност за мобилизиране на над 800 млрд. евро инвестиции в отбраната в Европейския съюз.

Кубилиус: Подкрепяме държавите по източния фланг на ЕС

Европейският комисар по отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилиус подчерта, че първите плащания трябва да помогнат на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции.

„Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС“, заяви Кубилиус.

По думите му SAFE дава възможност на държавите да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно съвместните обществени поръчки и да подпомагат развитието на европейската отбранителна индустриална база.

Следващите плащания ще зависят от постигнатия напредък

Първото финансиране за България е предоставено след приключването на необходимите процедурни стъпки.

Следващите плащания по SAFE ще бъдат извършвани в зависимост от изпълнението на договорените етапни цели и напредъка при реализацията на предвидените инвестиции.