България и САЩ потвърдиха задълбочаването на стратегическото си партньорство и издигането на двустранните си отношения

България и Съединените американски щати проведоха третата сесия на Стратегическия диалог на 9 декември 2025 г. в София. Делегацията на САЩ беше водена от заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия Кристофър Смит, а българската – от министър-председателя Росен Желязков. Министърът на външните работи Георг Георгиев взе активно участие във всички основни панели и представи ключовите приоритети в развитието на стратегическото партньорство между двете държави.

При откриването на сесията министър-председателят Росен Желязков подчерта, че като близки приятели, доверени партньори и съюзници България и Съединените американски щати споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж, укрепването на близките връзки между нашите народи, както и по-нататъшното засилване на двустранните търговски и инвестиционни отношения. Той допълни, че “съвместните ни действия в тази насока създават солидна основа за задълбочаване на двустранното ни сътрудничество в полза на гражданите на нашите две приятелски държави.” България и САЩ поставят специален фокус върху по-нататъшното разширяване на взаимноизгодното си сътрудничество във всички области чрез надграждане на стратегическото партньорство и издигане на двустранните отношения на още по-високо ниво.

Във встъпителното си изказване министърът на външните работи Георг Георгиев подчерта значението на Стратегическия диалог, който създава устойчива рамка за развитието на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес, като открои постигнатите през последните пет години след учредяването на този формат през 2020 г. значими резултати в ключови направления на стратегическото ни партньорство, като енергийното сътрудничество и диверсификацията, съвместните проекти за изграждане на ядрени мощности с американската технология АП1000, с което страната ни внедрява тази напреднала технология в Европа и засилва ролята си на енергиен център, укрепването на отбранителните ни способности чрез придобиването на новите изтребители Ф-16 Блок 70 и бронираните машини „Страйкър“, както и усилията за насърчаване на регионалната и глобалната сигурност. „Фактът, че България е първата държава членка на Европейския съюз, която г-н Кристофър Смит посещава за провеждане на Стратегически диалог под ръководството на администрацията на президента Тръмп е важно доказателство за стратегическия характер на двустранните отношения и високата степен на доверие и близост, които свързват България и Съединените американски щати“, заяви той.

„Благодарение на силното лидерство на президента на САЩ Доналд Тръмп днес съществува реална възможност за спиране на кръвопролитията и слагане на край на войната, проправяйки път към справедлив и траен мир с необходимите гаранции за сигурността на Украйна“, подчерта министър Георг Георгиев, в контекста на войната на Русия в Украйна. Той подкрепи и всеобхватната рамка на американския президент за прекратяване на конфликта в Газа, включваща освобождаване на всички заложници и осигуряване на устойчив хуманитарен достъп.

Министър Георгиев изрази признателност за ангажимента на правителството на САЩ към насърчаването на сигурността, стабилността и просперитета на Черноморския регион. Открои също силното партньорство и координация със Съединените американски щати по отношение на Западните Балкани.

Той подчерта, че присъединяването на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване е дълготраен национален приоритет, като потвърди решимостта на страната ни да изпълнява критериите на Програмата с цел повишаване на сигурността на нашите граждани. Открои постигнатия напредък от българските власти и отличното двустранно сътрудничество със САЩ.

В своето встъпително изказване заместник помощник държавният секретар Кристофър Смит подчерта “изключителното партньорство с България”, отбелязвайки, че това е “първият Стратегически диалог, който администрацията на президента Тръмп провежда с държава членка на Европейския съюз”. Той допълни, че силните отношения между България и САЩ укрепват регионалната сигурност, осигуряват защитата на границите, гарантират енергийната сигурност и насърчават търговията и просперитета. Подчерта, че “заедно изграждаме по-силно, по-сигурно и по-проспериращо бъдеще за нашите страни”.

В рамките на Третата сесия на Стратегическия диалог бяха проведени няколко тематични панела, обхващащи основните области на стратегическото партньорство между България и САЩ – енергетика и инвестиции, гранична сигурност и правоприлагане, центове за данни с изкуствен интелект и нови технологии, сътрудничество в сигурността и отбраната, координация в стратегическите комуникации, глобални въпроси на сигурността. Министрите на енергетиката Жечо Станков, на вътрешните работи Даниел Митов, на отбраната Атанас Запрянов, на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски участваха в съответните панели и представиха постигнатите резултати в двустранното сътрудничество между България и САЩ в тези ключови направления, като акцентираха върху укрепването на стратегическото партньорство в интерес на напредъка и просперитета на двете държави и народи.

Сесията завърши с приемането на Съвместно изявление.

