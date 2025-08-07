Австрийска медия: Върховенството на правото в България е слабо

Опозиционни фигури биват произволно арестувани, а съдебната система се контролира от партийни интереси: Малко преди присъединяването към еврозоната през януари следващата година, върховенството на правото в България изглежда е в катастрофално състояние”, пише Аделхайд Вьолфл в материал за австрийския Der Standard, посветен на завладените институции в България и ролята на санкционирания за корупция в САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Материалът продължава така: “В началото на юли кметът на Варна Благомир Коцев, член на реформаторската партия “Продължаваме промяната” (ПП), беше арестуван по изключително съмнителни обвинения. Последваха масови демонстрации. Коцев остава в ареста, въпреки че основният свидетел оттегли обвиненията си. Той заяви, че е бил под натиск да направи тези твърдения от Комисията за противодействие на корупцията.”

“Действията на разследващите органи срещу реформаторите от опозицията винаги следват един и същ модел: първо, политическият натиск срещу опозицията се увеличава, последван от заплахи за преминаване към партията на Пеевски. Основните инструменти на Пеевски са Антикорупционната комисия, но също и Върховният административен съд, който той очевидно контролира”, пише още Вьолфл.

Журналистката разговаря и с бившия премиер и съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков:

“Борисов и Пеевски ни предложиха по онова време да разделим контрола над Висшия съдебен съвет. Една трета да бъде под контрола на нашата партия, една трета под контрола на Борисов и една трета под контрола на Пеевски”, спомня си Денков за разговорите. “Отказахме.”

“Впоследствие ПП беше тласната в опозиция. Всеки, който не се подчинява на мафията в България, очевидно няма право да остане на власт. Повече от десет години група олигарси отвличат българските институции, казва Денков. „Борисов и Пеевски успяха да поставят своите хора на ключови позиции. Това включва не само Антикорупционната комисия, но и прокуратурата, части от съдебната система и някои от регулаторните органи.”

Оригиналната статия можете да намерите на адрес: https://www.derstandard.at/story/3000000282140/wie-oligarch-deljan-peewski-die-kontrolle-in-bulgarien-uebernimmt?ref=seite1_entdecken

