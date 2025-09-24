Атанасов към ПП – ДБ: Дневният ред на обществото не се изчерпва с Русия. Започнете да работите

„„Днес няма да има пленарно заседание, защото парламентът отхвърли точка на ПП – ДБ свързана с Русия. Явно за ПП – ДБ дневният ред се изчерпва само с Русия. Искам да им напомня, че ние се намираме в българския парламент и дневният ред на гражданите е друг – доходи, цени , безводие“. Това заяви пред журналисти след проваленото днес заседание на Народното събрание секретарят на ПГ на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Атанасов.

Социалистът посочи, че след напълно от смисъл и аргументи вот на недоверие на който сме станали свидетели миналата седмица, след шоуто, което са спретнали пред Народното събрание от опозицията, днес виждаме поредния им деструктивен ход. „Не знам тези хора, с какви очи ще погледнат избирателите си и ще си вземат заплатите в края на месеца“, категоричен бе той.

Атанас Атанасов напомни на колегите си от ПП – ДБ, че преди повече от 9 месеца е свършила поредицата от избори, предизборни кампании и хаос. „Вече има стабилно правителство и е време за работа. Моля да се държат отговорно, да присъстват в зала и да работят“, наблегна той.

Габриел Вълков: Трябва да имаме работещо Народно събрание, за да може България да върви във възходяща посока

Народният представител от ПГ на левицата и председател на МО в БСП Габриел Вълков коментира, че опозицията вероятно се е притеснила и от втора точка в дневния ред на НС за днес. – Законопроект за безопасността и сигурността по време на футболни първенства. „Опозицията явно иска да превърне парламента във футболен мач с агитки, крясъци, викове и бой в зала. Това не е нормален парламент, това не е нормален начин на работа“, подчерта социалистът. Според него трябва да имаме работещо Народно събрание, за да може България да върви във възходяща посока.

По думите на Вълков опозицията може да има притеснения и относно трета точка от дневния ред – Годишен доклад за младежта, който от 5 години не е приеман. Той предупреди че няма как да не забелязваме липсата на сигурност по пътищата, наркозависимостта и зависимостта от хазарт при младите. „Вместо да решаваме реални проблеми на младите хора, на всички български граждани, ние се занимаваме с чужди теми. Това трябва да спре и парламентът да се върне към един нормален диалог, за който сме избрани и за който ни се плаща“, призова народният представител.

Той подчерта, че Възраждане вече един месец получават заплати, без да влизат в зала и да работят.

