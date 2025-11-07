Атанас Зафиров: В рамките на този мандат няма да има нито едно населено място без достъп до питейната вода

Това заяви в Омуртаг вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Атанас Зафиров.

Той посети общинския център, заедно с министъра на финансите Теменужка Петкова и се срещна с областния управител на Търговище и кметове на общини от региона.

Зафиров посочи, че Омуртаг в момента е най-голямото населено място в страната, което е на воден режим. “Градът, заедно с Брезник, са последните два, които търпят тези несгоди”, каза той.

По думите му, по време на срещата, чийто домакин бе кметът на Община Омуртаг Джунейт Йонузов, е обсъдено много внимателно и детайлно естеството на проблема.

“Имаме в голяма степен увереност, че проблемът ще бъде решен в обозримо бъдеще”, допълни Зафиров.

Председателят на НС на БСП припомни, че в момента в Омуртаг вървят два проекта по реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в самия град, които ще решат част от проблема. „Всъщност, това е проблем, който е навсякъде в страната – остаряла водопреносна мрежа и пресъхване на основния водоизточник. Големият проблем обаче продължава да стои с водоизточника, така че ще работим и по този казус, а именно – довеждащ водопровод от язовир „Ястребино“, който ще реши проблемите на цялата общината Омуртаг“, каза Атанас Зафиров. Той уточни, че са нужни 100 литра в секунда вода – 20 литра за Антоново и 80 литра за Омуртаг. „Има решение на този проблем. С финансовия министър също коментирахме начините на финансиране, възможностите с местната власт – те също са наясно как да се случи това нещо. С голяма степен на увереност искам да кажа, че в рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до тази основна базова ценност, която е заложена и в Конституцията – питейната вода“, категоричен бе вицепремиерът Атанас Зафиров.

Facebook

Twitter



Shares