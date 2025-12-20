Атанас Зафиров:  Стоя зад всяка една отполитиките осъществени от нашитеминистри

Ще направим всичко възможно и отсегашната позиция да защитимбългарските граждани при преминаванетокъм еврото

„Ние не се срамуваме за участието си в това правителство. Аз твърдя и го казвам съвсем убедено, че няма никакви забележки към министрите от левицата“, посочи той и бе категоричен, че застава зад всяка една от политиките на министрите от БСП-ОЛ. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV Атанас Зафиров, председател Националния съвет на БСП и на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и вицепремиер в оставка.

Зафиров обясни, че, че е научил за оставката на правителството около час преди то да я подаде и уточни, че това е решение на мандатоносителя. „Това е партията, която носеше цялата отговорност. Ние до последно смятахме и защитавахме тезата, че не може в момента да се подава оставка, защото има много работа за вършене – не можем да влезем в 2026 г. със стария бюджет“, посочи Зафиров.

По думите му това мнение на левицата не е било самоцелно, за да остане във властта и когато в началото на годината хората усетят за съжаление трудности ще разберат аргументите й. „Ще направим всичко възможно и от сегашната си позиция да защитим хората в предстоящия преход към евро. Лесно е да кажат че ще харчим 1/12,, но приходите ще са каквото съберем, а първите месеци са най-слабите от към приходи. Когато има оставка и администрацията се демотивира и трудно ще работят с желание“, заяви председателят на БСП.

Атанас Зафиров обясни, че в момента всеки говори на своите електорати. „Приемете, че сме в предизборна ситуация вече“, каза той.

На въпрос, беше ли успешно участието и заслужаваше ли се да влезете в това управление, Зафиров отговори: „С оглед на държавния интерес, категорично – да, с оглед на партийния – вероятно не“.

Зафиров подчерта, че БСП винаги е била партньор на ниво, не си е позволила некоректно отношение и „ритане по кокалчетата“.

На въпрос за оставката на Изпълнителното бюро на БСП, той отговори: „Ние не успяхме да убедим нашите партньори в това, че това управление трябва да продължи по начина, по който започна. Затова и колегите от Изпълнителното бюро поеха тази отговорност като форма на преосмисляне на коалиционните ни взаимоотношения и на очакванията, с които влязохме в това управление и подадоха оставка“, посочи Зафиров. По думите му протестите също са изиграли своята роля, но не трябва да се забравя, че те са били и ценностни, което също е било уважено от левицата.

Според него като грешка се отчита и не достатъчно доброто ниво на комуникация вътре в партията. „Това бе комуникационна грешка и на самото правителство, което също не обясни добре на българските граждани, какви бяха позитивите от неговата работа“, добави председателят на НС на БСП.

Той сподели, че Изпълнителното бюро е обсъдило и хипотезата за оставка на председателя, но тя е била отхвърлена категорично поради обстановката в страната и нуждата от лидер, който да преведе партията през предстоящите трудности.

По повод спекулации и снимки по повод негови разговори с отделни политици, Зафиров обясни, че е изключително жалко, че политиката е сведена до това да се прави интрига от това, че един вицепремиер разговаря с партиен лидер и то в сградата на Народното събрание. Още когато влязох в това управление, като вицепремиер моята роля беше, да съм балансьор и спойката между партиите подкрепящи управлението“, заключи Атанас Зафиров.

