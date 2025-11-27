четвъртък, ноември 27, 2025
Атанас Зафиров: Ще преосмислим участието си в управлението, ако социалните политики в бюджета бъдат поставени под риск

България има нужда от стабилност и социална отговорност, а не от хаос и решения, взети под натиск, подчерта председателят на БСП-ОЛ

„Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето и общините в Бюджет 2026 не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти към българските граждани и да продължим социалните политики, БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА ще преосмисли своето участие в управлението.“ Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров в изявление пред медиите.

Той предупреди, че пълното оттегляне на държавния бюджет би поставило под въпрос планираните увеличения на заплатите, майчинството и пенсиите, средствата за младите лекари, финансирането за общините и редица социални плащания. „Всички социални придобивки, за които се договорихме и вече бяха заложени в бюджета, ще бъдат зачеркнати“, подчерта Зафиров.

По думите му Бюджет 2026 гарантира реално нарастване на доходите и защита за семействата, възрастните хора и работещите бедни. „Той трябва да бъде своеобразен щит в условията на инфлация и несигурност и – най-вече – защита за хората в навечерието на влизането на България в Еврозоната. Поели сме конкретни ангажименти към българските граждани и именно тяхното изпълнение и стабилизирането на страната бяха причината да участваме в тази формула на управление“, посочи вицепремиерът.

Според него съществува реална заплаха България да влезе в следващата година със стар бюджет. „Този филм вече го гледахме няколко поредни години и резултатът е един – никой не харесва бюджета“, отбеляза Зафиров. Той подчерта, че подобна ситуация е рискова и безотговорна спрямо хората и икономиката, тъй като страната има нужда от актуален бюджет, който отчита предстоящите промени.

Атанас Зафиров заяви, че левицата ще участва активно в предстоящите дискусии със синдикатите и работодателите. „Категорично ще защитаваме социалните политики, залегнали в бюджета. Те са нашата червена линия“, каза той.

Председателят на НС на БСП призова работодателските организации да застанат на страната на обикновения човек, а не срещу увеличаването на доходите: „Не може България да има силна икономика, ако работещите остават бедни. Влизането в еврозоната изисква социална защита, а не натиск за замразяване на заплатите.“

„България има нужда от предвидимост, стабилност и най-вече – социална отговорност, а не от хаос, импровизации и решения под емоционален натиск. В този критичен момент страната се нуждае от лидерство и ясна отговорност, за да преминем през предстоящите трудности“, заключи Атанас Зафиров.

