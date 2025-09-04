Атанас Зафиров се срещна с Ли Шулей – член на Политбюро на ЦК на ККП

В рамките на визитата в Китай председателят на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров се срещна с г-н Ли Шулей – член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, секретар на Централния секретариат и председател на Департамента за публичност на ЦК на ККП.

По време на разговора двете страни подчертаха устойчивите и приятелски отношения между БСП и ККП, които датират още от 1949 г. и вече 76 години се развиват на основата на взаимно уважение и идеологическа близост. Беше отбелязано и отличното ниво на стратегическото партньорство между България и Китай, установено през 2019 г., което продължава да се развива динамично в редица области.

Ли Шулей изрази висока почит към ключовата роля на Георги Димитров в ранното развитие на ККП и неговия принос към Китайската революция. Той подчерта, че под ръководството на председателя на КНР и генерален секретар на ККП Си Дзинпин, както и благодарение на ангажираността на българската страна, двустранните отношения поддържат високо равнище на стратегическа координация и съдържателно сътрудничество.

Като отговарящ за секторите култура, туризъм и медии, Ли Шулей припомни своето посещение в България през 2019 г. и сподели отлични впечатления от страната. Той подчерта, че България има конкурентно предимство на китайския пазар – както в областта на туризма, така и чрез автентични продукти с доказан произход като розовото масло, българското кисело мляко и вино.

От своя страна председателят Зафиров пое ангажимент за засилване на търговския обмен от България към Китай и за увеличаване на туристическия поток от Китай към страната ни. Обсъдени бяха възможностите за откриване на директна авиолиния между България и Китай, както и за включване на Бургас като логистична точка по товарния маршрут Китай – Европа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.

Договорено бе също така да се насърчи побратимяването между китайски и български градове, в тясно сътрудничество с кметове от Българската социалистическа партия.

Атанас Зафиров поздрави Китай за постиженията в модернизацията и технологичното развитие на държавата основаващо се на модела на управление “социализъм с китайски специфики” и подчерта готовността на БСП за разширяване на двустранния политически, икономически и културен обмен, както и за активен принос към развитието на отношенията между КНР и Европейския съюз.

В състава на делегацията, водена от председателя на БСП, са още:

• заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов,

• заместник-председателят на БСП Калоян Паргов,

• кметът на Пещера и член на ИБ на левицата Йордан Младенов,

• председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова,

• както и членът на ИБ на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.

