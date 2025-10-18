Атанас Зафиров провежда срещи с европейски лидери в рамките на Конгреса на ПЕС

Председателят на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров проведе срещи с редица европейски лидери и представители на комисията на ЕС по време на Конгреса на Партията на европейските социалисти в Амстердам.

В разговорите бяха председателят на ниския съвет Антонио Коща, премиерът на Испания Педро Санчес, председателят на ПЕС Стефан Льовен, генералният секретар Джакомо Филибек, заместник-председателят на Европейската комисия Тереза ​​Рибера, лидерът на Демократическата партия на Италия Ели Шлайн, председателят на групата на социалистите и демократите в низкия парламент Иратче Гарсия Перес и председателят на ПЕС Жени Зита Гурмай обсъдени ключови теми от дневния ред на европейската левица.

Атанас Зафиров подчертава, че за България е от особено значение засилването на социалното измерение на европейските политики – защитата на труда, намалението на неравенствата и устойчивото развитие на регионите. Той изразява готовността на БСП да търси активно за единна, социална и солидарна Европа, в която националните интереси се съчетават с общите европейски цели.

