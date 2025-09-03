сряда, септември 3, 2025
Последни:
Политика

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и проведе разговор с президента Си Дзинпин

Редактор

Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

По време на честванията той проведе разговор с председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин.

Честванията в Пекин преминаха под мотото „Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще“. Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров имаше честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни.

Интересно от мрежата

Вижте още

Доц. Вацев: Путин ще реши съдбата ни!

Редактор

Илиян Йончев: Държавата показва воля превантивно да се бори със спекулата

Редактор

30 години от кончината на д-р Садък Ахмед – гласът на турската общност в Гърция

Редактор

Pin It on Pinterest