Атанас Зафиров: Правителството успя по много добър начин да съчетае възможно най-доброто от лявата и от дясната политика и Бюджет 2026 г. го показва

Това правителство успява по един много добър начин да съчетае възможно най-доброто и от лявата и от дясната политика. Бюджет 2026 г. го показва“. Това заяви Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на Националния съвет на БСП и на коалицията „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в предаването „Защо Г-н министър?“ в ефира на bTV.

Вицепремиерът Зафиров подчерта, че балансът се постига трудно, особено, когато управлението е съставено от идеологически непримирими партньори. Той бе категоричен, че бюджетът не е популистки.

„В бюджета има много леви политики, което е добре. По време на криза точно такъв трябва да бъде подходът. Първо трябва да се помисли за хората и после за по-големите неща“, заяви председателят на Националния съвет на БСП и заместник министър-председател.

На въпрос дали може лявата политика да донесе фалит на държавата, Атанас Зафиров посочи, че това са спекулации, политически заигравки и опит да се харесаш на определена част от избирателите.

„В бюджета няма крайни леви мерки“, добави той и изтъкна, че това, което са направили от левицата е изпълнението на закона, какъвто е примерът с изпълнението на швейцарското правило и увеличението на минималната работна заплата на 620 евро.

По отношение на увеличението на минималната работна заплата, Зафиров констатира, че е надделял разумът. „Съвсем нормално е минималната работна заплата да расте с ръста на производителността на труда. Тя така е заложена – 50% от средната“, добави той.

За увеличението на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от 780 лв. на 900 лв., председателят на НС на БСП Атанас Зафиров посочи, че това е взаимен успех на това управление.

„Аз съм удовлетворен, че това ще обслужи интересите на майките, на младите семейства, още повече в контекста на борбата с демографската криза“, каза той и отбеляза, че с увеличаването разходите в това бюджетно перо, държавата може и да спести средства. По думите на Зафиров парите ще дойдат от плащанията на работодатели за майките, които ще изберат да се върнат на работа през втората година. Той подчерта, че вместо досегашните 50% от обезщетението за отглеждане на дете през втората година, майките, които се върнат на работа през втората година от отглеждането на детето, ще получават 75% от обезщетението.

Вицепремиерът Зафиров коментира, че така с една мярка може да се демонстрира грижа за определени групи хора и да се защитят и бюджетните интереси.

Предвиденото 2% увеличение на вноската за пенсия, заместник министър-председателят определи като „грижа за бъдещето“ с оглед на диспропорциите в пенсионната система и подчерта, че тази мярка е обвързана с още една, а именно с вдигането на минималния осигурителен праг, което също ще е една от политиките на левицата.

На въпрос дали проектобюджетът за 2026 г. ще счупи държавата, Зафиров отговори, че няма нито една мярка, която да рискува това.

Facebook

Twitter



Shares