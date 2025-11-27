Атанас Зафиров от Кърджали: БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА е гарант за социална политика и стабилност в управлението

Вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров участва в разширено заседание на Областния съвет на БСП-Кърджали.

В срещата се включи и областният председател на партията Милко Багдасаров, както и представители на партийните структури от региона.

„България вече има приет бюджет за 2026 г. – за първи път от години насам в рамките на редовна бюджетна процедура. Макар да не е идеалният бюджет, той е най-доброто, което бе възможно в настоящата политическа и икономическа обстановка. Успяхме да запазим социалната ориентация и да поставим нови цели“, подчерта Зафиров.

Той изтъкна, че при изготвянето на Бюджет 2026 е постигнат разумен баланс, но най-силно се открояват именно левите политики. „Фактът, че критиките идват най-вече от десните среди, показва, че ние, социалистите, сме си свършили работата добре“, заяви вицепремиерът.

По думите му БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА е не просто част от управлението, а негов стабилизиращ и социално ориентиран стълб. „Ние сме политическа сила, която внася разум, диалог и грижа за хората. Това е нашата отговорност – и ние я носим“, каза още Зафиров.

Той изрази удовлетворение от работата на министрите и заместник-министрите от квотата на БСП, които по думите му успешно изпълняват своите ангажименти. „В сложна и динамична политическа среда БСП показа, че може да осигури стабилност и да предлага решения“, добави лидерът на социалистите.

В рамките на заседанието бяха обсъдени важни въпроси от националния дневен ред – от социалната политика и енергийната сигурност до интеграцията в Еврозоната и необходимостта от справедлива данъчна реформа.

„От следващата година започваме обществен дебат за замяна на плоския данък. Той е несправедлив и не отговаря на принципите на социалната държава. Ако искаме по-равномерно преразпределение на ресурсите към хората, които най-много се нуждаят от подкрепа, тази промяна е наложителна“, заяви категорично Атанас Зафиров.

