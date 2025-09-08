Атанас Зафиров: Има огромен неизползван потенциал в отношенията ни с Китай

Това заяви в ефира на БНТ Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на Националния съвет на БСП.

Зафиров припомни, че в рамките на няколко месеца от посещението му в качеството му на вицепремиер в гр. Шанхай до сегашното му посещение в Пекин в качеството му на партиен лидер, отчита напредък по всички важни за страната ни теми.

Той съобщи, че част от въпросите, за които вече се търсят решения, са свързани, както със създаването на директна авиолиния София-Пекин, така и с връщането на броя туристи, посетили България от Китай. Зафиров уточни, че китайската страна отчита спад на туристите у нас от 20 хиляди за миналата година на 2 хиляди за тази година.

Вицепремиерът настоя, участието на БСП в това управление, да се разглежда и като „шанс за насърчаване, изграждане и надграждане“ на отношенията с Китайската народна република.

В студиото на БНТ председателят на НС на БСП показа и личната си покана от президента на Китайската народна република Си Дзинпин за приема по повод честването на 80-годишнината от победата във Втората световна война. Събитие, с което завърши отбелязването на годишнината на площад Тиеананмън в Пекин. Той припомни и мотото на честванията „Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите, да ценим мира и да изградим добро бъдеще“. “Поканата е лично адресирана до мен”, каза Зафиров и подчерта, че няма нищо неясно или скрито, а всичко останало са „политически спекулации“. „Нека разглеждаме нашето участие единствено в контекста на историческото събитие“, настоя Зафиров и припомни, че по време на Втората световна война жертвите, дадени от Китай възлизат на 13 милиона души. „Китайците много уважават и пазят тази част от своята история и съответно уважават и държавите, които отдават необходимото уважение към тази част от тяхната история“, добави той.

Зафиров подчерта, че Китай е страна, с която поддържаме отлични дипломатически и икономически отношения, които през 2019 г. са издигнати в ранг на „стратегическо партньорство“ и изрази убеденост, че страната ни трябва да продължи да поддържа подобен тип отношения, особено със страни, които имат огромен икономически потенциал.

Зафиров изтъкна, че като ръководител на партийна делегация, официалните срещи в рамките на програмата, са били изцяло с ръководители на Китайската комунистическа партия. По думите му по време на срещите, освен партийните въпроси, са били обсъждани и въпроси, свързани с двустранните отношения в рамките на взаимния интерес в областта на икономиката, туризма, насърчаването на културния обмен. „Това са теми, които би трябвало да бъдат в дневния ред на всяка една политическа сила, която определя себе си като българска“, заяви Атанас Зафиров.

„Само преди десет години Китайската народна република по същия бляскав и грандиозен начин отбеляза и 70-та годишнина от приключването на войната, така че това не е нещо, което не се е случвало и не е нещо, което би трябвало да изненадва анализатори и политици“, коментира той.

Facebook

Twitter



Shares