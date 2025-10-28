Атанас Зафиров: „БСП-ОЛ“ ще защити увеличението на доходите на всички категории трудещи се с по-висок процент от инфлацията

„БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ ще защити увеличението на доходите на трудещите се хора с процент по-висок от инфлацията.”

Това каза в предаването „Още от деня“ в ефира на БНТ вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров. “По отношение на промяната в данъчно-осигурителното законодателство, ние и вчера на нашия Национален съвет стартирахме този разговор в обществото. Това не може да стане веднага. Ясно е, че няма как да го видим и технически в този бюджет, но в следващия бюджет, се надявам вече да намери отражение”. посочи Зафиров. По думите му не може България да е единствената държава с подобна данъчна система.

„Ние стартираме този разговор и ще бъдем много ярък изразител на тези настроения. В огромната част от българското общество има такива нагласи – повече от 85% от българите споделят идеята плоският данък да бъде променен“, добави Зафиров.

Председателят на НС на БСП съобщи, че една от темите на предстоящия Съвет за съвместно управление, е бюджетът за следващата година. „Темата за бюджета е водеща в тези разговори. Искрено се надявам да продължи политиката по увеличаване на доходите на трудовите хора. Тази година знаете в бюджета това намери много сериозно отражение сигурен съм трябва и догодина да бъде така с оглед и на очакваните инфлационни процеси във връзка с въвеждането на еврото“, посочи Зафиров. Той бе категоричен, че доходите на работещите трябва да изпреварват ръста на инфлацията за всички категории трудещи се хора. Друг приоритет за левицата ще е запазването на швейцарското правило при индексирането на пенсиите.

Вицепремиерът Атанас Зафиров открои като важна и битката с демографската криза, която по думите му следва да минава през стимулиране на семействата с деца с допълнителни помощи за първо, второ и по възможност и за трето дете.

Той бе категоричен, че предложението на левицата за майките, които се връщат на работа през втората година от майчинството, да получават 75% от обезщетението за отглеждане на дете вместо досегашните 50%, би донесло приходи от осигуровки и не би представлявало разход за бюджета. “Важен е ръстът на минималната работна заплата, допълнително облагане на приходите от хазарт, допълнително облагане на свръхпечалбите”, коментира той и настоя, че именно тези идеи ще бъдат защитавани от левицата.

Относно предстоящата ротация на поста на председателя на Народното събрание, Зафиров коментира, че това е един компромисен вариант, който гарантира на всяка една от политическите сили в съвместното управление, да има свой председател на парламента.

