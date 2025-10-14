Атанас Зафиров: БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА започва да връща своите позиции в страната

На изборите в Пазарджик подкрепата за лявата коалиция бележи ръст от 26% спрямо 2023 г.

На провелите се избори тази неделя показахме, че „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” постепенно започва да връща своите позиции в страната. Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП и на коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Атанас Зафиров на пресконференция днес.

Той изказа благодарност към кандидатите, активистите и доброволците на левицата, към избирателите и към всички леви хора.

Зафиров обърна внимание на изборите за Общински съвет в Пазарджик, където БСП-ОЛ бележи ръст от 26% и увеличава броя на общинските си съветници. „Само две парламентарно представени сили имат по-висок резултат от нас, а в няколко секции нашата листа е водеща. Гледаме на това и като оценка на нашите избиратели на участието ни в управлението на страната”, отбеляза вицепремиерът.

Атанас Зафиров припомни, че на вота през 2023 г. левицата е била представена от три листи, докато сега се е явила само с една. „Този резултат дължим най-вече на консолидацията на всички леви сили, за което благодаря на нашите коалиционни партньори за активното включване в тези избори. Вижда се, че пътят на единение на лявото политическо пространство, който поехме, носи успех и на местно ниво. Това ни показва, че трябва да продължим по него и занапред”, каза още лидерът на българските социалисти.

Председателят на ПП АБВ Румен Петков отбеляза затвърдилата се тенденция на ниска избирателна активност. „Само високата избирателна активност представлява реално препятствие пред каквото и да е въздействие върху избирателите за гласуване в една или друга посока. Като общество трябва осмислим, че изборният процес е акт на ангажиране на всеки гражданин”, каза той.

Петков оцени положително резултата на лявата коалиция на изборите. „Вотът за нас беше осмислен, съдържателен, аргументиран с политики и с личностно ангажиране на всеки един от 41-те кандидати в нашата листа. Всички те работиха със съзнанието, че БСП-ОЛ в Пазарджик ще бъде гарантът за защита на интересите на населението на цялата община”, коментира той.

Румен Петков предупреди, че не бива да се правят генерални изводи от изборите в Пазарджик поради спецификата на общината.

„Важно е да се каже, че резултатът, който БСП ОЛ постигна на тези избори е и при участието на по-голям брой листи – тази година участваха 27 листи, с през 2023 г. те с били 23“. Това заяви народният представител от ПГ на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и организационен секретар на ИБ на НС на БСП Деян Дечев.

Той подчерта, че левицата е провела изключително чиста, класическа кампания. „Подговотвката за нея започна още юли месец с номинацията и подбора на нашите кандидати, които са изключително силни кадри. За това говори и техният добър преференциален резултат“, коментира организационният секретар на левицата.

Дечев наблегна, че кампанията е била наситена с много срещи във всички населени места и в града, с ясни послания и много позитивизъм. „Резултатът, който постигнахме е съвсем закономерен“, заключи народният представител.

