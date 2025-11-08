Атанас Атанасов за „Лукойл“: Длъжни сме да защитим националния интерес

След като стана ясно, че сделката с „Гонвор“ няма да прекрати санкциите от страна на САЩ, парламентът веднага взе мерки.

Ясно е, че трябва да се върви към ситуация, в която да бъде назначен особен управител от страна на държавата. Длъжни сме да защитим националния интерес на България“. Това заяви в ефира на БНТ народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и организационен секретар на ИБ на НС на БСП Атанас Атанасов. По думите му тъй като санкциите на ОФАК засягат най-вече потока на парите, ние като държава трябва да манерим вариант, дали през държавната банка или през друг механизъм, да гарантираме удължаването на работата на „Нефтохим“ и след 21 ноември.

Атанас Атанасов напомни, че „Лукойл“ освен че произвежда голяма част от горивата, които се потребяват в България и региона, е и голям приходоизточник в бюджета и голям работодател. По думите му съдбата на страшно много хора в момента е в ръцете на правителството.

„В последната седмица представители на правителството и на управляващото мнозинство имаха редица срещи със западните партньори на България, включително държавата налага санкциите. За да се стигне до този законопроект днес, той е съгласуван с тези страни“, подчерта социалистът.

По повод на бюджета на страната за следващата година, Атанасов подчерта, че се намираме в изключително сложна управленска конструкция – трудно е да се намери баланс между две десни и една лява партия. „Това за което ние от БСП – ОЛ работим и отстояваме и от което няма да отстъпим е ръста на доходите, ръста на пенсиите, да се запазят всички социални придобивки. В бюджет 2026 се планира и защитата на младите майки – увеличава се майчинството през втората година, а ако майката реши да се върне на работа ще получава не 50, а 75% от майчинството си“, каза народният представител.

Атанас Атанасов коментира, че БСП е изготвила цялостна визия и за данъчната система на страната ни. „Това няма как да стане за ден или година, но България трябва да върви към една справедлива данъчна система. Неравенствата са все по -големи“, обясни той. Според него неслучайно развитите страни на запад са с прогресивно данъчно облагане и необлагаем минимум. Социалистът наблегна, че дори и с увеличението от 5 на 10 % България остава страната с най-нисък данък дивидент в Еврозоната.

