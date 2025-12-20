Атанас Атанасов за ИК: Нека не правим прибързани промени в 12 без 5, а мислим дългосрочно и държавнически

Изборният кодекс е променян 27 пъти от 2014 до сега, в повечето случаи в 12 без 5 преди изборите. Фундаментът на една демокрация е доверието, а е ясно за всички, че то е нарушено. Трябва да вземем правилно решение не притиснати от времето отново да прибързваме. Нужни са дългосрочни решения и държавническо поведение“. Това заяви е ефира на bTV народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и член на ИБ на НС на БСП в оставка Атанас Атанасов.

По думите му левицата си е патила от гласуване само с хартия и от гласуване само с машини. „Не трябва да се хвърляме в крайности, а да се търси златната среда – такъв вариант е да се гласува на хартия и да се брои от машини“, обясни Атанасов.

Според него така всеки ще упражни правото си на глас, спокойно, а доказателствата за вота му ще стоят.По думите му какъвто и избор да бъде направен важно е задкормилното устройство и винаги, когато има скандално нещо трябва да се сигнализира.

Атанасов припомни, че БСП – София продължава да води дела заради последните местни избори.

Попитан, дали левицата е готова за едни предсрочни избори, Атанасов коментира: „Имаме една стара максима в партията – БСП винаги е готова за избори“.

По повод на влизането на БСП – ОЛ в управлението Атанас Атанасов заяви, че често се е налагало левицата да избира между държавния и партийния интерес. „Не беше лесно да влезем в това управление, с дясноцентристки партии, особено с ГЕРБ. Нека си спомни обаче, че 4 години живеехме в една криза и спирала от избори и беше необходимо за държавата да се намери начин за стабилизирането ѝ“, обясни социалистът.

Според Атанасов за БСП – ОЛ е негатив фактът, че не е оправдала всички очаквания, които е имало към нея, тъй като управлението е продължило едва 10 месеца. По думите му основни плюсове са спасените пари по Националния плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ), отпушването на средствата за общините, които 4 години са били спрени, ръстът на доходи, пенсии, както и предвиденото в редовния бюджет увеличение на майчинството.

„Има неща, които само едно редовно правителство може да направи, като да преведе страната в Еврозоната“, подчерта той.

Според него членовете на БСП са мъдри и са минали през много състави на Народното събрание и Министерския съвет. „Работихме с партии, с които сме идейно несъвместими и това е трудно за приемане от немалка част от членовете ни. Трябва да продължим процеса на консолидация, да отидем отново при своите членове и да им обясним причините за това и какво успяхме да постигнем“, каза още той.

На въпрос за оставката на ИБ на БСП и състоянието на партията, Атанасов заяви, че левицата има нужда от промяна и предстои пленум, на който ще бъдат проведени нужните разговори. „БСП е демократична партия, единствената, в която се чуват различни мнения. И моят, и гласът на всеки един социалист се чува. Трябва да отидем при хората, да чуем мнението им и да вземем необходимите мерки“, допълни той.

