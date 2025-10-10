Атанас Атанасов от БСП-ОЛ:  Кризата с боклука е резултат от безумията на прехода

„Кризата с боклука в София е причинена от грешни политически решения. Повече от 15 години ние от БСП предлагаме едно и също нещо – а именно че общината трябва да се заеме с комуналните услуги – да чисти, да извозва, почиства пътищата от сняг и така нататък. 35 години десните повтарят една и съща мантра, че общината и държавата не са добри стопани. Зад паравана на този лозунг се извършиха най-мафиотските приватизационни сделки в държавата и в Столична община.“

Това каза народният представител на БСП-ОЛ Атанас Атанасов в ефира на БНТ. Той припомни, че БСП в общинския съвет има внесен доклад още от 2023 година тази комунална услуга да премине в ръцете на Столична община. Това е и единственият начин общината да знае колко струва извозването на един тон боклук. А и до обществената поръчка на столичния кмет към почистващите фирми не са били включени общинските съветници, както и в нея не е фиксирана пределна цена за тон извозени отпадъци.

„Общинския характер на почистването на София е единственият начин парите на гражданите да не изтичат в чужди джобове. Ще припомня и че непосредствено преди кризата с боклука кметът Терзиев активно заговори за отдаване на концесия и на градския транспорт. Да си представим какво щеше да стане тогава и с градския транспорт. Когато дадеш всичко на бизнеса какво да очакваме?“, попита риторично Атанасов.

Той даде примери, с кметовете Владимир Москов на Гоце Делчев и Донка Михайлова на Троян, при които общините сами извършват тази дейност. А в Благоевград това става още от времето на Костадин Паскалев, там проблеми няма и се разсейват всякакви договорености за връзки с мафията.

„Няма смисъл и от обществени поръчки, когато общината може сама да извършва тази дейност“, приключи по темата народният представител.

Той бе категоричен, че нито една държава не трябва да бъде безсилна и в борбата срещу безводието, като посочи, че за две седмици в резултат на промените в климата минаваме от сезона на сушата и пожарите в сезона на наводненията.

„Министър Иванов на брифинг показа, че върху реки и дерета на българското Черноморие има построени 5-звездни хотели и аквапаркове. Това е недопустимо. Трябва да се подведат под отговорност хората, сложили подписа си за въвеждане в експлоатация тези сгради и те да бъдат мигновено съборени. Това са безумията на прехода“, бе категоричен Атанасов.

Той посочи, че по този въпрос министрите на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА са реагирали светкавично и са се разпоредили за всички зависещи от тях действия. „Надявам се благодарение на тяхната дейност този път да изпреварим бедствията“, сподели Атанас Атанасов.

По повод решението на парламента за Лукойл той каза, че то налага един допълнителен контрол за сигурност при евентуална негова продажба.

„В тази динамична геополитическа обстановка Лукойл не е въпрос на обикновена търговска сделка, Лукойл за нас е стратегически обект на нашата национална сигурност. Това е една гаранция от ДАНС, че всичко ще бъде проверено. Тук няма никаква интрига“, увери Атанас Атанасов.







