Атанас Атанасов: Няма как с изплагиатстванимотиви да свалиш действащо правителство

Вотът на недоверие рефлектира върху своите носители. Трябва да се съсредоточат върху реалните проблеми на хората

„Това беше поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине. Няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, в които са участвали партии от сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 г.“. Това заяви секретарят на ПГ на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Атанасов пред журналисти в парламента.

Той бе категоричен, че дневният ред на обществото е различен. По думите му хората се вълнуват от това държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията, да се овладеят цените. „Държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно в България. Апелирам опозицията да се съсредоточи върху тези важни теми, които са и фокусът на това правителство“, каза още социалистът. Според него работата на правителсвтото е видима – спасени са средства по НПВУ. Според народният представител тези средства са изключително важни както за бюджета, така и за развитието на страната. „Нека ако обичат колегите от ПП-ДБ да се съсредоточат върху тези теми, а не да се продължава с евтини спекулации и спектакли, на каквито станахме свидетели и днес. В такива мотиви целият вот рефлектира върху вносителите си и това го видяха всички български граждани“, обясни секретарят на ПГ на левицата..

Атанас Атанасов изказа най-искрени съболезнования на семейството и на близките на загиналия днес полицай.

Facebook

Twitter



Shares