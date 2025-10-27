Атанас Атанасов: Докато БСП-ОЛ е в управлението, социалните плащания и ръстът на доходите ще са гарантирани

Ние сме минали през различни управленски формати и много добре знаем какво е да плащаш цената на едно управление.

В дългата ни история обаче сме видели, че много по-скъпа цена се плаща, ако държавата е оставена в хаос и безвремие.“ Това каза народният представител Атанас Атанасов в ефира на Nova News във връзка с решението на Националния съвет на БСП за ротация на председателя на Народното събрание.

По думите му на пленума на левица е бил дискутиран държавния бюджет за 2026 г. „В него трябва да има ясен ангажимент към младите семейства. Не може да се сблъскваме с демографска катастрофа без да бъде вдигнато майчинството на втората година. Освен това, предлагаме в този период, ако майката се върне на работа, да получава 75% от обезщетението, а не 50%, както е сега”, коментира социалистът.

Атанасов подчерта, че по-високите възнаграждения на младите медици ще бъдат осигурени в бюджета. „Докато БСП-ОЛ е в това управление, социалните плащания и ръстът на доходите на трудещите ще бъдат гарантирани. За нас това е по-важно, отколкото който и да било пост”, категоричен бе той.

Според него на страната ни е необходима по-справедлива данъчна система. „Трябва да се облага капиталът, а не трудът. Само тогава ще се възстанови справедливостта”, подчерта народният представител. Той допълни, че левицата ще предвожи въвеждане на необлагаем минимум и увеличаване на данъка върху дивидентите

