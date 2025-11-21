Атанас Атанасов: Бюджет 2026 поставя човека в центъра на държавната политика

В изказване от парламентарната трибуна народният представител от БСП – Обединена левица Атанас Атанасов подчерта, че Бюджет 2026 ясно очертава пътя на държавата за следващите години – път към повече социална защита, по-високи доходи и по-справедливи публични политики.

„В този бюджет ясно личат нашият почерк, нашите приоритети и нашата отговорност. Силната държава е тази, която стои зад своите граждани, когато имат най-голяма нужда“, заяви Атанасов. Той подчерта, че в Бюджет 2026 се предвижда значително увеличение на възнагражденията на ключови професии – учители, лекари, медицински сестри и социални работници. По думите му това не е разход, а инвестиция в бъдещето на страната.

„Държава без учители и медицински специалисти просто няма бъдеще“, посочи Атанасов, като отбеляза, че разходите за персонал растат с над 12%, а учителските заплати се запазват на ниво 125% от средната за страната – ангажимент, зад който БСП последователно застава.

В изказването си той обърна внимание и на реалната подкрепа за младите семейства – по-високи обезщетения за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, увеличено обезщетение при неизползван отпуск по майчинство, по-силен акцент върху подкрепата за бащи и осиновители. „Да говорим за демография е лесно; да осигурим подкрепа – това е истинската политика“, коментира Атанасов.

Сериозен акцент беше поставен и върху пенсионерите. Той подчерта, че осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило е дълг, а не разход, особено в условията на високи цени и икономическа несигурност.

Атанасов представи и ключови параметри в сферата на доходите – минималната работна заплата става 620,20 евро, а средната достига 1 370 евро. Увеличава се и максималният осигурителен доход, което укрепва социалните системи и гарантира устойчивост.

Според него бюджетът прави важна стъпка към по-справедлива данъчна система. „Капиталът също трябва да носи своята част от отговорността“, каза Атанасов по повод увеличението на данъка върху дивидентите от 5% на 10%, като подчерта, че това е европейска и социално отговорна мярка.

Народният представител акцентира и върху подкрепата за регионите – с над 5,1 млрд. евро за взаимоотношения с общините и продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти с 920 млн. евро. „Това са пътища, детски градини, училища, болници – реалните промени, които хората чакат“, заяви той.

В заключение Атанасов подчерта, че Бюджет 2026 не може да реши всички проблеми, но е важна крачка напред, защото поставя човека в центъра:

„Този бюджет започва оттам, откъдето трябва – от труда, от семейството, от възрастните хора, от учителите, лекарите и общините. Този бюджет връща усещането, че държавата може да бъде справедлива“.

