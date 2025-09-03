Атанас Атанасов, БСП-ОЛ: Наш приоритет е доизграждането на социалната държава

„За пръв път от близо пет години държавата ни има възможност да влезе в една редовна бюджетна процедура, на което ние гледаме като възможност да реализираме нашите приоритети, свързани с продължаване на изграждане на социалната държава.“ Това заяви секретарят на парламентарната група на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Атанасов пред NOVA News.

По неговите думи това означава активна политика по доходите, гарантиране на сигурността на най-уязвимите групи, достойни възнаграждения и пенсии, както и инвестиции за изграждане на модерна икономика с висока добавена стойност. „Трябва да продължи курсът на правителството за реализиране на важни инфраструктурни проекти, в това число и ВиК. Средствата, които четири години не стигаха до общините, сега тръгнаха, а за тях всяко левче е изключително важно“, подчерта Атанасов.

Народният представител от левицата припомни, че макар правителството да е заварило публичните финанси в тежко състояние, е успяло да вдигне минималната работна заплата и да подсигури редица социални плащания. „Сега, гледайки към редовната бюджетна процедура, говорим за повторно увеличение на доходите. Увеличеният праг на бедност с 20% означава повишаване на много социални плащания. Наш приоритет са и младите семейства, за които предлагаме увеличаване майчинството през втората година и на помощите за първо, второ и трето дете“, посочи Атанас Атанасов. По думите му левицата ще постави въпроса и за въвеждане на по-справедлива данъчна система в България.

Според него поредният вот на недоверие е мъртвороден: „И то не защото не може да свали правителството, а защото опозицията е раздробена и дори не прави заявка, че може да бъде алтернатива на управлението. Ако със сваляне на правителството целят да върнат България 4 години назад – към безвремие и разруха, да го кажат ясно и категорично.“

Facebook

Twitter



Shares