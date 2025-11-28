Асоциацията на пенсионните дружества се скри от “Възраждане”

Частните пенсионни фондове се скриха от дебат за вредите от втория пенсионен стълб „Възраждане“ иска да върнат 3 милиарда в бюджета на ДОО

Асоциацията на пенсионните дружества се скри от дебата, организиран от „Възраждане“ в Народното събрание, за вредите от втория пенсионен стълб. На него трябваше публично да се дискутира дали той е в изгода на пенсионерите или в лична изгода на частните пенсионни фондове.

Причината е настояването на „Възраждане“ за незабавното му закриване, като три те милиарда лева осигурителни вноски бъдат прехвърлени в бюджета на ДОО.

Точната сметка обясниха пред медиите икономистите Виктор Папазов и Любомир Христов. Те разясниха, че фондовете не могат да компенсират намалението на държавната пенсия.

„Очевидно нямат аргументи и се боят да излязат на открит дебат пред обществото и да опровергаят нашето твърдение, че вторият пенсионен стълб е грабеж, който обрича българските пенсионери на недоимък.“ заяви икономическият съветник на „Възраждане“ Виктор Папазов. Той бе категоричен, че вторият стълб е вреден за осигурените.

„Трите милиарда лева, които потъват в джобовете на пенсионните фондове, би трябвало да отидат в Държавното обществено осигуряване, с което ще се намали дефицитът там.“, заяви Папазов.

От своя страна икономистът Любомир Христов допълни, че проектобюджетът за 2026 г. предвижда увеличение на осигурителната вноска за пенсии с 2%, което според него е „необосновано и напълно излишно“.

„Държавата вече събира 5% от осигурителния доход, но средствата отиват в пенсионни фондове. В резултат пенсиите стават по-малко сигурни и ощетяват всички данъкоплатци, защото увеличават дефицита на НОИ с 1,4% от БВП.“ обясни Христов.

Той подчерта, че Допълнителното задължително пенсионно осигуряване всъщност представлява частична приватизация на държавната система и обясни ефектите за осигуряващите се:

„Първо, че ще ви бъде намален пенсионният доход, спрямо ситуацията, в която въобще не се осигурявате в пенсионни фондове. Второ – пенсиите ви ще станат по-несигурни и като размер, и като време на получаване. Ще бъдат изложени на рискове, от които Държавната обществено осигуряване ви пази. И трето – ощетени сме всички ние като данъкоплатци, защото отклоняването на средства от Държавното обществено осигуряване в пенсионни дружества, за управление от пенсионни дружества, увеличава дефицита на НОИ с 1,4% от вътрешния продукт, а с това и бюджетният дефицит”, каза икономистът.

Той обясни с точни цифри статистиката, която пенсионноосигурителните дружества не искат да се знае:

„За периода 2002-2024 година, в реален размер след изчисление на инфлацията, средният осигурителен доход за страната расте с 4,5% годишно, а в УПФ сте получили реална отрицателна доходност – минус 2,3% годишно. Т.е. покупателната сила на всички вноски, които сте направили, е намалена.“, уточни той и направи следното сравнение:

„Да спестяваш с допълнително осигуряване в пенсионни фондове у нас е като да се опитваш да носиш вода в сито. Тя си тече, а вие си я носите до 65-годишна възраст”, каза Любомир Христов, икономически съветник към ПГ на “Възраждане.

“Ако управляващите желаят да балансират по-добре държавния бюджет, да насочат цялата задължителна осигурителна вноска към Държавното обществено осигуряване от 1.01.2026 г.”, препоръча икономистът.

Facebook

Twitter



Shares