Асен Василев: За една вечер минахме от руски на неруски газ

Бившият финансов министър припомни решенията от 2022 г. за доставките на природен газ и дерогацията за руския петрол

„За една вечер минахме от руски на неруски газ.“ Това заяви Асен Василев, припомняйки действията на правителството през 2022 г. след прекратяването на доставките от „Газпром“.

През април 2022 г. руската компания прекрати доставките за България след спора около искането плащанията да се извършват по нова схема, свързана с рубли. Тогава Василев заявява, че договорът на България предвижда плащане в долари и че прекратяването е едностранно действие на „Газпром“.

След спирането на руския газ страната започва да разчита на други източници, сред които азербайджански газ и доставки на втечнен природен газ. Още през май 2022 г. Василев посочва, че България получава газ по Южния газов коридор и чрез LNG доставки.

Василев припомни и договорената през 2022 г. дерогация за руския петрол, която трябваше да даде преходен период на рафинерията в Бургас за адаптиране към други доставки.

Спорът за LNG танкерите

В края на юли 2022 г. кабинетът „Петков“ обяви предложение за седем карго доставки на втечнен природен газ – три до края на 2022 г. и още четири през 2023 г. За първата доставка през октомври е имало резервиран капацитет на терминала Ревитуса, а останалите са изисквали последващо потвърждение и осигуряване на необходимите слотове.

Впоследствие служебното правителство прие една от седемте доставки. По онова време представители на предишния кабинет обвиняваха служебната власт, че не е положила достатъчно усилия за осигуряване на слотове за останалите танкери. Служебният кабинет отхвърляше тази критика и посочваше липсата на предварително осигурен терминален капацитет и цената като основни проблеми.

Затова твърдението, че „пет договорени танкера са били отказани“, следва да се разглежда като позиция на Василев. Официалните данни и публичните изявления от 2022 г. говорят за оферта за общо седем доставки, от които една е приета, а останалите шест не са реализирани по първоначалната схема.