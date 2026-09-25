Асен Василев: Ще предложим промени, за да има истинска забрана на рекламата на хазарта

Лидерът на „Продължаваме промяната“ посочи няколко „вратички“ в предложенията и обяви, че партията ще настоява те да бъдат затворени

Асен Василев заяви, че ще бъдат предложени допълнителни промени, с които да бъдат запълнени пропуските в законодателството и да се постигне реална забрана на рекламата на хазарта.

Според Василев предложенията за ограничаване на хазартната реклама са стъпка в правилната посока, но в текстовете остават няколко възможности за заобикаляне на ограниченията.

Сред посочените от него проблеми са пунктовете за залози, чиито фасади могат да се използват като рекламни площи, както и изключението за реклама върху спортни съоръжения. По думите му твърде широкото определение може да позволи дори площадка с фитнес на открито да бъде разглеждана като спортно съоръжение.

Василев настоява още за по-високи глоби и за разширяване на дефиницията за търговска марка, така че ограниченията да обхващат и марки, свързани с хазартни оператори или силно наподобяващи техните брандове.

Друг поставен от него въпрос е контролът чрез Националната агенция за приходите. Според Василев свързването на ниво зала, вместо на ниво отделна машина, също може да остави възможности за злоупотреби.

„Продължаваме промяната“ ще предложи тези възможности да бъдат ограничени, като целта според Василев е да се постигне действителна забрана на рекламата на хазарт.