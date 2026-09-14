Асен Василев: От висотите на управлението явно не се вижда реалността в българските домове

Василев критикува твърденията, че цените на бензина не са толкова високи, а храните са поевтинели

Асен Василев отправи критики към представител на „Прогресивна България“ заради коментарите му относно цените на горивата и хранителните продукти.

„Според господин Проданов от „Прогресивна България“ цените на бензина не били толкова високи, а тези на храните дори били паднали, откакто те са на власт“, заяви Василев.

Според него подобни твърдения се разминават с реалността, с която се сблъскват българските домакинства.

„Явно от висотите на управлението с пълно мнозинство не се вижда реалността в българските домове“, коментира още Асен Василев.

Изказването му поставя отново във фокуса темата за цените на горивата и храните и отражението им върху семейните бюджети.