Асен Василев: Очаква ни тежка зима, доходите на хората остават под натиск

Според Василев светът е изправен пред тежка икономическа обстановка, а управляващите не са предприели достатъчно мерки за повишаване на доходите

Светът е изправен пред тежка икономическа обстановка, а на този фон управляващите в България не са направили необходимото за увеличаване на доходите на обикновените граждани. Това заяви Асен Василев, отправяйки критики към политиката на правителството по отношение на заплатите, пенсиите и минималното възнаграждение.

„Светът е поставен пред тежка икономическа обстановка, на фона на която управляващите направиха всичко възможно, за да не вдигнат доходите на обикновения човек“, заяви Василев.

Критики за заплатите, пенсиите и минималната заплата

Според него предприетите решения не осигуряват достатъчно увеличение на доходите, което да компенсира икономическия натиск върху домакинствата.

„Замразени заплати, по-ниски пенсии и минимална работна заплата, която се вдига само с 20 евро“, посочи Василев.

Тези твърдения и оценки представляват политическата позиция на Асен Василев. В предоставеното изявление не са посочени конкретни статистически данни или разчети, на които се основават твърденията за заплатите и пенсиите.

„Очаква ни тежка зима“

Василев предупреди и за рисковете пред икономиката през следващите месеци, обобщавайки прогнозата си с думите: „Очаква ни тежка зима.“

Изказването му идва на фона на по-широките политически спорове около държавния бюджет, доходите и разходите на домакинствата. Василев и по-рано е отправял критики към бюджетната политика на управляващите и е предупреждавал за рискове, свързани с международната икономическа среда.