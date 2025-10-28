Асен Василев: Механизмът за повишаване на заплащането съществува от 2022 година

Механизмът за повишаване на заплащането им съществува от 2022 година – фондовете за областните и общинските болници вече работят.

Въпросът не е дали има инструмент, а дали ще бъдат предвидени достатъчно средства в бюджета. Това не е нещо ново или експериментално. Подобни механизми вече действат в други сектори като висшето образование, МВР, Министерството на отбраната и службите. Сега просто се разширява приложението им и върху държавните и общинските болници.

Facebook

Twitter



Shares