Асен Василев: Какво наистина означава национален интерес

Как българите можем да печелим 3 милиарда лева годишно от транзитни такси върху руския газ?

Асен Василев отдавна е обяснил. Изгледайте видеото, за да разберете:

=> Защо е толкова ценно, че България е входната врата за газа от югоизток към Европа?

=> Как да се възползваме от това, че кръговата ни мрежа позволява газът да тече във всички посоки – север, юг, изток и запад, което ни прави единствената входна точка за руски газ към ЕС, след като маршрутът през Украйна и Словакия беше затворен?

=> По какъв начин да извличаме ползи от ключовата ни газова инфраструктура?

=> Има ли европейски ограничения за определяне на такси спрямо „Газпром“ като предложените от нас?

