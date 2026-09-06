Асен Василев: Най-важната мярка е доходите да растат по-бързо от инфлацията

Най-важната мярка е доходите да растат по-бързо от инфлацията, за да не обедняват хората. Вместо това управляващите сложиха спирачка точно на доходите – и оттам идва голямото обедняване.

Ако ще се прави толкова голям дефицит, той трябва да бъде насочен към по-високи доходи за българските граждани и по-ниски разходи за българските фирми. Вместо това заложиха 1,7 млрд. евро неописани капиталови разходи и още 1,5 млрд. евро за коли, командировки, кафе и издръжка на администрацията.

Големите средства не бяха предвидени за гражданите и нормалния бизнес, а Министерският съвет да си ги разпределя с постановления и администрацията да си харчи.

С тези пари можеше да се направи истински антикризисен пакет. Но когато приоритетите са абсолютно сбъркани, не е въпрос на една или друга мярка. Говорим, а отсреща няма кой да чуе.