АПС: За голямо съжаление първата бюджетна процедура в евро започна с фалстарт

За голямо съжаление първата бюджетна процедура в евро започна с фалстарт, заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ д-р Хасан Адемов.

Това, което се случи с проваленото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и оттеглянето на работодателските организации от социалния диалог, на практика е удар върху бюджетната процедура, смята той.

По думите му в бюджета за следващата година няма идея за фискална консолидация. „Бюджетът отваря първия плик с оправданието с наследството. Управляващото мнозинство дойде с идеята да оправи всичко, което беше наследено. Няма мерки за промяна на така наречените автоматични механизми в бюджета“, критикува Адемов.

Той посочи, че няма идея за реформи и Бюджет 2026 ще продължи с разходите на предишните бюджети.

Хасан Адемов изтъкна още, че младите лекари са използвани за заложници за увеличаване на бюджета и средствата в НЗОК. „Всичко това ни дава основание да предположим, че ще има промени във всички закони в бюджета. Не случайно сроковете за внасяне на бюджета вече са преминали. В сметките на министъра на финансите за бюджета е включена новата минимална работна заплата от 620 евро, което означава, че без постановление на Министерски съвет, са направени сметките за новия размер на МРЗ“, каза депутатът от АПС.

АПС ще подкрепят създаването на временната парламентарна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства около влиянието на Делян Пеевски. „Маските една по една ще падат във времето и ние ще наблюдаваме процеса“, каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

Садъков коментира и разрушаването на бившия дом на д-р Ахмед Доган в Бояна.

„Домът на нашата партия не е просто постройка от тухли и вар. Той е част от историческата памет на поколения български граждани от всички етноси – символ на демокрацията от прехода до днес. Събарянето на този дом няма да разруши устоите, изградени от тези поколения – напротив, те ще станат още по-здрави“, заяви Садъков.

Facebook

Twitter



Shares