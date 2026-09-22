АПС за 22 септември: Да пазим независимостта и да градим България с разум и отговорност
От формацията отправиха поздрав за Деня на Независимостта с послание за единство, свобода и национално достойнство
АПС отправи поздрав по повод 22 септември – Деня на Независимостта на България.
„Нека 22 септември ни напомня за силата на единството, свободата и националното достойнство“, се посочва в празничното послание на формацията.
От АПС призоваха независимостта да бъде пазена, а бъдещето на страната да се изгражда с отговорност и увереност.
„Да пазим независимостта и да градим България с разум, отговорност и увереност в бъдещето!“, заявиха от формацията.
Посланието завършва с поздрав към българските граждани: „Честит празник!“