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Политика и анализи

АПС за 22 септември: Да пазим независимостта и да градим България с разум и отговорност

Недялко Тенев

От формацията отправиха поздрав за Деня на Независимостта с послание за единство, свобода и национално достойнство

АПС отправи поздрав по повод 22 септември – Деня на Независимостта на България.

„Нека 22 септември ни напомня за силата на единството, свободата и националното достойнство“, се посочва в празничното послание на формацията.

От АПС призоваха независимостта да бъде пазена, а бъдещето на страната да се изгражда с отговорност и увереност.

„Да пазим независимостта и да градим България с разум, отговорност и увереност в бъдещето!“, заявиха от формацията.

Посланието завършва с поздрав към българските граждани: „Честит празник!“

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