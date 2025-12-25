АПС: Весела Коледа и светли празници!

По повод светлия християнски празник Рождество Христово, от името на Алианс за права и свободи отправяме своите най-сърдечни пожелания за здраве, мир и благоденствие към всички български граждани.

Коледа е празник на надеждата, човечността и вярата в доброто. В тези дни на споделеност и съпричастност си припомняме колко важни са взаимното уважение, солидарността и отговорността към другия – ценности, върху които се изгражда едно справедливо и демократично общество.

Нека светлината на празника донесе спокойствие във всеки дом, топлина в сърцата и увереност, че заедно можем да отстояваме свободата, достойнството и правата на всеки човек.

Весела Коледа и светли празници!

