АПС: Това не е управление. Това е диктатура на един корумпиран елит!

Уважаеми г-жо Председател,

Уважаеми господа министри,

Уважаеми колеги,

Дами и господа управляващи,

Като член на опозицията и член на ПГ на АПС, днес заставам пред вас, за да поставя въпросите:

– Кой всъщност управлява България?

– Народът ли чрез своите избраници, или мафията чрез своите слуги?

Петият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ не е просто процедура – той е морален императив на системна корупция и пълна завладяност на институциите от мафиотски структури.

Този вот няма да успее, твърдят тези, за които това е само аритметично мнозинство, пренебрегвайки комплексното действие и политическия ефект на този мощен демократичен инструмент.

На тези отсега казвам: Не бързайте да се радвате…

Най-малко ще предизвикаме крайна мярка на дискусия м/у управляващи и опозиция за да можем да подскажем евентуални корекции в политиките които те провеждат.

Уважаеми колеги,

Мотивите които са представени, не са политически нападки, а документално установени факти за една подчинена държава на престъпната организация.

Министри и висши служители действат като послушни изпълнители на една клика, игнорирайки нуждите на гражданите.

Примерите са многобройни – от скандални обществени поръчки до незаконно налагане на административен натиск върху бизнеса и медиите.

Днескашният вот на недоверие е фокусиран върху катастрофалния провал на управляващите в области като:

Борба с корупцията: Вместо да се удрят корумпираните, се преследват техните критици.

Обществен ред: Полицията и съдебната система са инструменти за репресия, а не за справедливост.

Сигурност на гражданите: Мафиотските структури действат свободно, докато обикновените хора страдат от липса на елементарна защита.

Този вот е исторически – за първи път цялата опозиция заявява, че ще подкрепи вота на недоверие. Това показва, че проблемът не е в политически различия, а в един общ стремеж да се върне държавата към суверена.

Това правителство не управлява България. То изпълнява поръчки. Поръчки на сиви емисари, на корумпирани олигарси и на мафиотски структури, които са се настанили в сърцето на държавната власт.

Министрите вече не са слуги на народа, а са служители на паралелната държава. Те не приемат решения в интерес на нацията, а изпълняват указания, идващи от сенките.

Законът не е един и същ за всички. За управляващите и техните покровители той е препоръчително правило. За обикновения гражданин – тежък и неумолим железен грим.

Секторите „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“ са превърнати в частна охранителна служба на властта.

Това не е управление. Това е диктатура на един корумпиран елит, облечен в демократична приказка.

Уважаеми колеги, Уважаеми български граждани,

Този вот не е за или срещу една политически фигури. Този вот е избор между България и мафията. Между суверенитет и зависимост. Между светлината и сенките.

Министрите се назначават според лоялността към Пеевски, а не към народа.

Политическите решения се вземат в кабинета на Тодор Живков, а не в Министерския съвет .

Правосъдието и МВР са инструменти за репресия срещу опоненти и прикриване на корупцията.

Днес 244 дена от управлението на това мнозинство, можем категорично да заявим, че е провал.

Уважаеми колеги от ляво и от дясно, Кой ви накара бързо да забравите за декларацията за санитарния кордон, Кой ви накара да забравите за конкретните действия които подписахте в споразумението за управление свързани с антикорупционни действия, Кой, Кой ???

Ние от ПГ на Алианс за права и свободи ще подкрепим предложения проект за вота на недоверие.

Благодаря за вниманието!

