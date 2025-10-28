Д-р Хасан Адемов заяви, че ПГ на АПС ще подкрепи всички предложения, касаещи справедливото увеличение на заплатите на младите медици.

Адемов обърна внимание, че по-важният въпрос е откъде ще дойдат финансовите средства. „Ето този въпрос иска да има ясен и категоричен отговор, защото ние, отхвърляйки тези предложения, в които се съдържат справедливите искания на медиците, трябва да знаем алтернативата каква е, за да знаем как да гласуваме по тези текстове, защото най-лесно е да отхвърлим тези текстове, но оттук нататък какво правим“, отбеляза той.

Депутатът добави, че Законът за бюджета на НЗОК е годишен бюджет и допълни: „Ако в Закона за бюджета на НЗОК разпишем минималните възнаграждения, това означава, че следващата година пак трябва да разпишем нови размери.“

Facebook

Twitter



Shares