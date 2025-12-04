АПС се присъединява към исканията за оставка на правителството

Алиансът за права и свободи се присъединява към исканията за оставка на правителството и за предсрочни парламентарни избори.

Това заяви в ефира на Радио Кърджали съпредседателят на партията Танер Али.

„Ние изразихме такава позиция, защото виждаме, че този протест, който беше, бих казал, в началото неорганизиран, т.е. спонтанен протест – очакванията бяха много малко хора да се явят, но в последния момент хората, които недоволстват от политиката на страната и особено младите хора, бяха на площадите. Това е в цяла България, не е само в София като център и столица, но е в Бургас, Пловдив, Пазарджик и много други части на страната, във Варна. Което навява на мисълта, че хората недоволстват от това, което се случва, от завладяните институции, от всичко, което предстои да се случи в държавата“, каза Танер Али.

Той е категоричен, че предсрочни парламентарни избори са изход от ситуацията и АПС не се плаши от предрочен вот. „Ние не можем да вървим против народа си, против гражданското общество, против неправителствените организации, против институциите, против бизнеса. Това, което хората го искат, ние, ако сме истински и реални политици, трябва да се съобразиме с искането на протестиращите… защото явно положението е нетърпимо и би трябвало да има някаква промена в ръководенето на държавата“.

По повод декларацията на членовете и симпатизантите на ДПС „Ново начало“, с която изразяват подкрепа за лидера на партията Делян Пеевски, Танер Али коментира, че това е акт на отчаяние:

„Това, което пуснаха от централата в София, е едно типно и предварително подготвено, с инструкции до кметове, съветници и публични личности да го публикуват. Реакциите и коментарите под тези публикации показват ясно недоволството на хората.“

Според него декларацията демонстрира пълно отчаяние и използване на последния коз, включително чрез етнически послания, което е неприемливо за сериозни политици.

Към днешна дата АПС е в процес на регистрация.

„В момента сме в кампания на събиране на подписки… Мисля, че до няколко дни… ще сме готови с тези подписки и декларации. Ще внесеме документите, ще очакваме регистрация, ще се готвим естествено за предсрочни избори.“

В същото време организационно се работи и по сформирането на общински и областни организации, въпреки репресиите и страха, каза Танер Али: „Хората вече се осъзнават и се събуждат в тази насока и съм убеден, че ще бъдеме много силни, особено в Кърджали, където е лицето на нашата, още от самото начало 90-та година, на нашата организация.“

Според него управляващите направиха така, че спокойствието в страната да бъде нарушено. Очаква протестите да продължат и да се стигне до оставка на правителството. И още следващите седмици ще има промяна в политическото статукво. Прогнозата му е напролет да има предсрочни парламентарни избори.

