АПС с редица предложения по Бюджета

ПГ на АПС внесе предложения между първо и второ четене на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026г.:

– За Мюсюлманско вероизповедание за изгарждане и ремонтни дейности на мюсюлмански молитвени домове (джамии), както следва (10,25 млн евро):

1- Изграждане на нов мюсюлмански молитвен дом (джамия) в град Разград

2- Изграждане на нов мюсюлмански молитвен дом (джамия) в град Търговище

3- Изграждане на нов мюсюлмански молитвен дом (джамия) в град Попово

4- Ремонтни дейности на джамия с. Сини вир, общ. Каолиново, обл. Шумен

5- Ремонтни дейности на джамия с. Каравелово, обл. Шумен

6- Ремонтни дейности на джамия с. Добри Войников, обл. Шумен

7- Ремонтни дейности на джамия с. Иваново, обл. Шумен

8- Ремонт на покрив и сграда на джамията в с. Галата, обл. Ловеч

9- Ремонт на покрив и сграда на джамия в с. Горско сливово, обл. Ловеч

10- Ремонт и довършителни дейности на джамия в с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас

11- Ремонтни дейности в Централната софийска джамия, гр. София

12- Доизграждане и ремонт на молитвен дом в кв. Орландовци, гр. София

13- Ремонтни дейности на джамия в гр. Силистра

14- Ремонтни дейности на джамия в гр. Видин

15- Ремонтни дейности и оборудване на помощна сграда към джамията в с. Дебрен

– За източноправославното вероизповедание — на Българската православна църква — Българска патриаршия, за ремонтни дейности на храм-паметник “Св. Александър Невски” 10 млн. евро.

