АПС призова МС да отпусне коледни надбавки за пенсионерите в размер на 200 лв.

По време на дебата за Кодекса за социално осигуряване, зам.-председателят на ПГ на АПС Севим Али призова Министерски съвет да приеме решение, с което да отпусне коледни надбавки за всички пенсионери в размер на 200 лв.

Парламентарната група „Алианс за права и свободи“ ще подкрепим изцяло предложението на „Продължаваме промяната“ за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките, които се връщат на работа през втората година след раждането, да получават 100% от дължимите им майчински, вместо досегашните 50%.

Нашата подкрепа на това предложение е продължение на приоритетите на АПС за социална защита на младите семейства, майките и децата. Да припомня, че ние още за Бюджет 2025 година предложихме увеличение на майчинските през втората година, за да получават майките достойно обезщетение.

Предложението е в унисон с реалната икономическа ситуация в страната и проблемите на пазара на труда, с които се сблъскват бизнеса и работодателите у нас. Ако майките получават пълното обезщетение за дължимите им майчински, те ще бъдат от една страна мотивирани да започнат по-рано работа и в същото време да са достатъчно осигурени, за да могат да посрещат огромните разходи за отглеждане на децата им.

По-ранното връщане на пазара на труда на майките им дава възможност да продължат своето развитие и кариера, което пък от своя страна води до облекчение за бизнеса при намиране на служители с опит и квалификация. Тази законодателна мярка ще доведе до устойчивост на пазара на труда и до сигурност на майките и младите семейства при отглеждане на своите деца.

Предложената възможност майките да се върнат на работа и да получават пълното си обезщетение за майчинство, ще създаде постепенно сигурност и спокойствие сред младите хора при създаване на семейство и планиране на деца. Това е малка, но устойчива стъпка в борбата с демографската криза. Но това е възможно само, ако тази законодателна мярка бъде приета.

Още повече, че цифрите показват, че пълното майчинство през втората година ще донесе повече приходи в хазната, отколкото разходи. По данни на НОИ, ако дори едва 25% от майките се върнат на работа, приходът от осигуровки за хазната ще бъде над 26 млн. лева при едва 2,4 млн. разход. А при 50% завърнали се на работа майки през втората година приходът ще е още по-голям — 53.6 млн. лева.

от името на Парламентарната група „Алианс за права и свободи“ ви призовавам да загърбим политическите си различия и да подкрепим предложението за пълно обезщетение на работещите през втората година майки.

Наближават светли коледни празници и искам да призова Министерски съвет от името на ПГ на АПС да вземе решение всички български пенсионери, които са над 2 млн., да получат Коледна надбавка в размер на 200 лева, което ще бъде в подкрепа за всички уязвими групи.

